Почему Спасательный департамент возбудил за пять дней 53 дела о проступке?

В начале сезона топочная камера, которая долго не использовалась, может неприятно удивить. Например, она может начать гнать дым в помещение, как это недавно произошло в одном из т. н. рядных домов в Вырумаа.

Датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал пожарной тревоги, однако клиент аннулировал его и пообещал узнать, что произошло. Через некоторое время он перезвонил и сообщил, что патруль высылать не нужно, дело было в первой в этом сезоне растопке. В дымовой трубе не было тяги, и дым проник из котельной в жилые помещения и другие квартиры.

Почти 100 000 жителей Эстонии нарушают закон

Недавно G4S провел исследование – в выборку Norstat вошли жители Эстонии в возрасте от 18 лет. Из результатов исследования выяснилось, что около 100 000 жителей страны нарушают закон: в их доме нет обязательного дымового датчика, то есть их жизнь каждый день подвергается опасности.

Также выяснилось, что каждый второй владелец дымового датчика не знает, когда надо менять прибор, то есть когда истекает его срок службы. В зависимости от производителя срок службы датчика составляет от трех до десяти лет. Однако стоит знать, что срок службы устройства отсчитывается не с того дня, когда его начали использовать, а с момента его производства. Соответствующая информация должна быть на наклейке на обратной стороне прибора.

Спасатели проверили дома

В сентябре спасатели проверяли, в скольких домах имеется обязательный дымовой датчик, а при наличии устройства, работающего на твердом топливе или газе, – и датчик угарного газа. Всего был проверен 4081 дом, и в 53 случаях было возбуждено дело о проступке (в прошлом году – 5430 и 50 соответственно).

Выяснилось, что исправный и правильно установленный дымовой датчик имелся в 86% домов. По сравнению с прошлым годом это на 11% больше. По данным Спасательного департамента, дымовой датчик отсутствовал в большинстве домов, в которых при пожарах погибли люди.