06.12.2024, 16:10
Большая ложка рот дерет? Перед своим закрытием турбюро, бросившее многих клиентов на произвол судьбы, раздулось как на дрожжах
ФОТО: Facebook
На эстонском рынке туристических услуг фирма Kon Tiki Reisid, быстро свернувшая свою деятельность, была далеко не последним игроком, этот год турбюро начинало с рекордным оборотом. Как получилось, что карточный домик обвалился всего за несколько дней?
В холодный осенний день мы отправились на тихую улицу в центре Таллинна, надеясь встретиться с женщиной, которая в одиночку руководит фирмой с оборотом, по состоянию на первый квартал этого года, почти в миллион евро. Кристине Хаммерберг владеет туристической фирмой с 2008 года. Она начинала бизнес вместе с партнером, последние несколько лет ведет дела самостоятельно.
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