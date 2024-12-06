Большая ложка рот дерет? Перед своим закрытием турбюро, бросившее многих клиентов на произвол судьбы, раздулось как на дрожжах

В холодный осенний день мы отправились на тихую улицу в центре Таллинна, надеясь встретиться с женщиной, которая в одиночку руководит фирмой с оборотом, по состоянию на первый квартал этого года, почти в миллион евро. Кристине Хаммерберг владеет туристической фирмой с 2008 года. Она начинала бизнес вместе с партнером, последние несколько лет ведет дела самостоятельно.

Ничто не указывало на то, что это в этом двухэтажном здании в центре города еще совсем недавно действовало туристическое бюро. Впрочем, турбюро закрылось недавно. Нажив на кнопку фонозвонка, которому должен соответствовать офис Kon Tiki, мы услышали детский голос, который зовет маму. „Можете подняться“, - ответил мягкий женский голос после того, как автор этих строк представился журналистом Delfi Ärileht. Неужели мне действительно предстоит встреча с человеком, на фирму которого уже поступило около 500 жалоб в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA)?