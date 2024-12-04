Как мокрая тряпка стала причиной ущерба на 134 000 евро
Шкафчик под раковиной - удобное место для хранения уборочного инвентаря, будь то чистящее средство, щетка, совок или тряпка для уборки. Однако размещение влажной тряпки в неправильном месте может привести к серьезной аварии и ущербу на тысячи евро.
Именно такая история произошла в прошлом году на Рождество в гимназии Козе, где класс химии стал эпицентром масштабного затопления. Аварию обнаружил администратор школы, который заметил, что подвал затоплен. Причиной затопления стал лопнувший напорный шланг, который находился на третьем этаже.
В результате разрыва одного шланга были затоплены четыре этажа школьного здания. Список повреждений оказался внушительным: пострадали школьные полы, потолочные панели и плиты, настенная штукатурка, гардеробная мебель, двери, парты и мебель школьного музея. Вода также нанесла урон электросистеме: были повреждены проводка, осветительные приборы и презентационное оборудование.
Как произошла авария?
Причиной масштабной аварии стала уборочная тряпка. Напорный шланг был изготовлен из резины и покрыт металлической оболочкой. После использования тряпку клали поверх этого шланга для просушки, в результате чего вода с нее длительное время просачивалась на шланг. Вода и металл вступили в реакцию, произошла коррозия металла, из-за чего оболочка шланга разрушилась. В результате порвалась и резиновая часть шланга, и вода стала свободно течь.
Когда администратор школы обнаружил аварию, он немедленно отключил воду на месте происшествия, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. Он также сообщил о происшествии, после чего начались работы по ликвидации ущерба. Поскольку здание школы было должным образом застраховано, и несчастный случай произошел непреднамеренно, весь ущерб был возмещен. При этом сумма страхового возмещения, выплаченная страховой компанией Gjensidige, оказалась значительной: 134 427,24 евро.
„Это поучительная история о том, как одна мокрая тряпка может нанести ущерб на сумму, значительно превышающую 100 000 евро. Конечно, металлическая труба — удобное место для сушки тряпки, но это определенно не правильное для нее место. Многие несчастные случаи на самом деле легко предотвратить и избежать ущерба, просто иногда о таких вещах нужно напоминать“, — сказал руководитель эстонского филиала Gjensidige Райдо Кирсисте.
Директор гимназии Козе Мартин Медар рассказал, что затопление существенно повлияло на учебный процесс в целом, поскольку необходимо было найти замену помещениям, где можно было бы проводить занятия. „Мы задействовали актовый зал, коридоры и зону отдыха учеников. Но ученики и учителя молодцы, мы с этим прекрасно справились“, - отметил он. По словам Медара, ремонт и учебный процесс шли параллельно, но все проходило гладко и без сбоев. Ремонт был завершен в июне.
Что делать при такой аварии?
По словам Кирсисте, самое важное - установить причину затопления и перекрыть воду на месте аварии. О происшествии необходимо немедленно сообщить управляющему домом (в случае многоквартирного дома - председателю квартирного товарищества), соседям, а затем страховой компании. Возникшие повреждения нужно сфотографировать или снять на видео.
„В случае с гимназией Козе ущерб действительно был большим, но, к счастью, школьный коллектив действовал так, как в таких случаях полагается. Как страховщику уместно сказать, что беда не приходит с предупреждением, невозможно всегда быть к ней готовым. Однако дома или на работе стоит визуально осмотреть видимые шланги и трубы. Дефекты часто видны невооруженным глазом“, - добавил Кирсисте.
По словам Медара, после происшествия в школе усилили меры предосторожности. „Мы проверили все возможные места риска в школьном здании, зафиксировали их и оценили риски. Разумеется, были проведены и работы по улучшению. В качестве меры предосторожности мы также проверяем школьное здание во время рождественских и школьных каникул, чтобы убедиться, что все в порядке“, - заключил директор.