Как мокрая тряпка стала причиной ущерба на 134 000 евро

„Это поучительная история о том, как одна мокрая тряпка может нанести ущерб на сумму, значительно превышающую 100 000 евро. Конечно, металлическая труба — удобное место для сушки тряпки, но это определенно не правильное для нее место. Многие несчастные случаи на самом деле легко предотвратить и избежать ущерба, просто иногда о таких вещах нужно напоминать“, — сказал руководитель эстонского филиала Gjensidige Райдо Кирсисте.

Когда администратор школы обнаружил аварию, он немедленно отключил воду на месте происшествия, чтобы предотвратить дальнейший ущерб. Он также сообщил о происшествии, после чего начались работы по ликвидации ущерба. Поскольку здание школы было должным образом застраховано, и несчастный случай произошел непреднамеренно, весь ущерб был возмещен. При этом сумма страхового возмещения, выплаченная страховой компанией Gjensidige, оказалась значительной: 134 427,24 евро.

Причиной масштабной аварии стала уборочная тряпка. Напорный шланг был изготовлен из резины и покрыт металлической оболочкой. После использования тряпку клали поверх этого шланга для просушки, в результате чего вода с нее длительное время просачивалась на шланг. Вода и металл вступили в реакцию, произошла коррозия металла, из-за чего оболочка шланга разрушилась. В результате порвалась и резиновая часть шланга, и вода стала свободно течь.

В результате разрыва одного шланга были затоплены четыре этажа школьного здания. Список повреждений оказался внушительным: пострадали школьные полы, потолочные панели и плиты, настенная штукатурка, гардеробная мебель, двери, парты и мебель школьного музея. Вода также нанесла урон электросистеме: были повреждены проводка, осветительные приборы и презентационное оборудование.

Именно такая история произошла в прошлом году на Рождество в гимназии Козе, где класс химии стал эпицентром масштабного затопления. Аварию обнаружил администратор школы, который заметил, что подвал затоплен. Причиной затопления стал лопнувший напорный шланг, который находился на третьем этаже.

Директор гимназии Козе Мартин Медар рассказал, что затопление существенно повлияло на учебный процесс в целом, поскольку необходимо было найти замену помещениям, где можно было бы проводить занятия. „Мы задействовали актовый зал, коридоры и зону отдыха учеников. Но ученики и учителя молодцы, мы с этим прекрасно справились“, - отметил он. По словам Медара, ремонт и учебный процесс шли параллельно, но все проходило гладко и без сбоев. Ремонт был завершен в июне.

Что делать при такой аварии?

По словам Кирсисте, самое важное - установить причину затопления и перекрыть воду на месте аварии. О происшествии необходимо немедленно сообщить управляющему домом (в случае многоквартирного дома - председателю квартирного товарищества), соседям, а затем страховой компании. Возникшие повреждения нужно сфотографировать или снять на видео.

„В случае с гимназией Козе ущерб действительно был большим, но, к счастью, школьный коллектив действовал так, как в таких случаях полагается. Как страховщику уместно сказать, что беда не приходит с предупреждением, невозможно всегда быть к ней готовым. Однако дома или на работе стоит визуально осмотреть видимые шланги и трубы. Дефекты часто видны невооруженным глазом“, - добавил Кирсисте.

По словам Медара, после происшествия в школе усилили меры предосторожности. „Мы проверили все возможные места риска в школьном здании, зафиксировали их и оценили риски. Разумеется, были проведены и работы по улучшению. В качестве меры предосторожности мы также проверяем школьное здание во время рождественских и школьных каникул, чтобы убедиться, что все в порядке“, - заключил директор.

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