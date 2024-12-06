ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | На сколько можно пополнить III пенсионную ступень, чтобы получить полный возврат подоходного налога?

Однако с доходами от продажи имущества дело обстоит несколько сложнее. Например, доход от продажи недвижимости включается в годовой доход, например, если вы продавали своё второе жильё в течение последних 2 лет. Однако сюда не включается доход от продажи, например, личных вещей или вашего основного жилья, так как это не облагается подоходным налогом.

Годовой доход также включает в себя предпринимательский доход, например вознаграждение, полученное в качестве дохода от работы по найму или самозанятости, а также доход от сдачи в аренду недвижимости в качестве частного лица. Последний должен ежегодно декларироваться в вашей декларации о доходах и облагаться подоходным налогом. Также учитываются все субсидии и пособия, облагаемые подоходным налогом, например, пособие по сокращению штатов учитывается как годовой доход. Кроме того, учитываются все дополнительные выплаты, облагаемые подоходным налогом, такие как гонорары и премии, выплачиваемые работодателем.

Если ваш работодатель также делает взносы в вашу III ступень, важно помнить, что ограничения в 15% и 6000 евро распространяются как на взносы работодателя, так и на ваши собственные взносы, причём взносы работодателя учитываются в первую очередь.

Кроме того, выплаты по второй и третьей ступеням, с которых удерживается подоходный налог в размере 20% или 10%, также являются частью годового дохода.

Однако следует помнить, что доход брутто рассчитывается на кассовой основе, то есть по факту его получения. Это означает, что если ваша зарплата за декабрь прошлого года была выплачена в январе этого года, то она будет включена в ваш брутто-доход за 2024 год. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, пособие по безработице и пособие по болезни также будут включены в ваш годовой доход.

Проще говоря, годовой доход включает в себя все доходы, облагаемые подоходным налогом. Например, годовой доход включает в себя доход от заработной платы, независимо от того, работает ли человек по трудовому или по обязательственно-правовому договору, является ли он сотрудником компании, членом правления или членом наблюдательного совета. Сюда также входит вознаграждение, полученное во время краткосрочной работы за границей.

Годовой доход также включает в себя проценты, например, для инвесторов краудфандинга, и дивиденды, с которых был удержан подоходный налог в размере 7%. В случае с инвестициями также важно знать, использовать ли инвестиционный или обычный счёт, поскольку первый позволяет отсрочить уплату подоходного налога. В этом случае полученный доход не учитывается в качестве годового дохода.

Что не является годовым доходом?

Как видно из приведённого выше списка, почти все доходы, которые можно получить, включаются в годовой доход. С точки зрения III ступени это хорошая новость – чем выше годовой доход, тем больше взносов с налоговыми льготами можно сделать в эту ступень. Однако есть несколько источников дохода, которые не учитываются как годовой доход. Например, любой доход от предпринимательской деятельности, полученный через предпринимательский счёт, освобождается от подоходного налога и поэтому не включается в брутто-доход.

Кроме того, в годовой доход не включаются доходы от заработной платы, полученной за рубежом, и дивиденды, которые в Эстонии не облагаются налогом. Также не учитываются некоторые пособия, с которых не платится подоходный налог – например, ежемесячные семейные пособия. Наследство и подарки, а также подоходный налог, возмещённый по декларации о доходах, также не влияют на облагаемый годовой доход.

Конечно, вы можете сделать и более крупный взнос в III ступень, чем тот по которому полагается возврат налога, уплаченного в предыдущем календарном году, но если вы лишь хотите максимально использовать налоговые льготы по взносам в III ступень, вам, возможно, придётся проанализировать свои доходы до конца года и произвести небольшой расчёт.

Рассчитать годовой доход проще для тех, у кого есть фиксированный ежемесячный доход, который остаётся неизменным в течение всего года. Однако это может быть сложно для тех, у кого несколько источников дохода, кто не работал в течение определённого периода или на чей доход влияют разовые крупные премии. В этом случае мы рекомендуем проверить статус вашего годового дохода в электронной среде Налогово-таможенного департамента на странице „Мои доходы“. Однако следует иметь в виду, что сюда не входят доходы, которые Вы должны декларировать самостоятельно.

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