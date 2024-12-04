В Эстонии законодательно закреплена обязанность молодых людей учиться до достижения 18 лет(20)
В среду Рийгикогу 52 голосами „за“ принял поправки в законодательство, которые повышают предельный возраст, до достижения которого молодые люди обязаны получать образование. Теперь это будет возраст совершеннолетия - 18 лет. Поправки также позволяют провести реформу профессионального образования.
По ныне действующему закону обязанность учиться у молодых людей действует до получения основного образования или до достижения 17 лет.
„Новая продленная обязанность обучения заменяет обязанность ходить в школу обязанностью учиться. Цель реформы — сократить долю прекращающих учебу после основной школы молодых людей ниже 5% и обеспечить, чтобы у всех молодых людей была возможность приобрести или среднее образование, или профессиональные навыки“, - отметила министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200).
„В результате в ближайшие годы на рынок труда Эстонии будет ежегодно выходить почти на 1200 квалифицированных молодых людей больше“, - добавила она.
Все молодые люди, проживающие в Эстонии, в том числе иностранные граждане и лица, не определившиеся с гражданством, обязаны продолжать обучение до получения среднего образования или профессионального обучения.
Обязанность учиться до 18 лет не распространяется на детей иностранных дипломатов.
Закончившие основную школу молодые люди смогут продолжить обучение либо в гимназии, либо на разных ступенях в сфере профессионального образования.
Модернизация профессионального образования
Параллельно, по словам Каллас, будет проходить реформа профессионального образования.
„Одним из крупных изменений станет то, что повторное профессиональное образование для взрослых станет платным“, - отметила она.
Начиная с 2025/26 учебного года платить за второе и последующее профессиональное образование будет нужно в случае, если с момента окончания предыдущего обучения прошло меньше 5 лет, а в случае высшего образования — меньше десять лет.
Программы профессионального обучения будут приведены в соответствие с ожиданиями рынка труда, больше внимания будет уделено развитию трудовых навыков, необходимых в будущем. В рамках реформы профессионального образования и обучения с сентября 2025 года будет открыто не менее 17 новых профессиональных программ.
Следить за выполнением молодыми людьми обязанности по получению образования будут местные самоуправления.
Министерство проинформирует школы и содержателей школ об изменениях и организует тематические информационные семинары в начале нового года.
Новые положения Закона об образовании вступят в силу 1 сентября 2025 года и напрямую коснутся молодых людей, которые закончат основную школу в 2026 году.
Поправки являются частью долгосрочной стратегии развития Министерства образования и науки, целью которой является достижение к 2035 году ситуации, когда 90% молодых людей в Эстонии приобретают среднее образование или профессиональное образование.
Ожидается, что реформа снизит риск отсева из системы образования и повысит потенциал молодых людей на рынке труда.