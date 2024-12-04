В Эстонии законодательно закреплена обязанность молодых людей учиться до достижения 18 лет

По ныне действующему закону обязанность учиться у молодых людей действует до получения основного образования или до достижения 17 лет.

„Новая продленная обязанность обучения заменяет обязанность ходить в школу обязанностью учиться. Цель реформы — сократить долю прекращающих учебу после основной школы молодых людей ниже 5% и обеспечить, чтобы у всех молодых людей была возможность приобрести или среднее образование, или профессиональные навыки“, - отметила министр образования и науки Кристина Каллас (партия Eesti 200).

„В результате в ближайшие годы на рынок труда Эстонии будет ежегодно выходить почти на 1200 квалифицированных молодых людей больше“, - добавила она.

Все молодые люди, проживающие в Эстонии, в том числе иностранные граждане и лица, не определившиеся с гражданством, обязаны продолжать обучение до получения среднего образования или профессионального обучения.

Обязанность учиться до 18 лет не распространяется на детей иностранных дипломатов.

Закончившие основную школу молодые люди смогут продолжить обучение либо в гимназии, либо на разных ступенях в сфере профессионального образования.

Модернизация профессионального образования

Параллельно, по словам Каллас, будет проходить реформа профессионального образования.

„Одним из крупных изменений станет то, что повторное профессиональное образование для взрослых станет платным“, - отметила она.

Начиная с 2025/26 учебного года платить за второе и последующее профессиональное образование будет нужно в случае, если с момента окончания предыдущего обучения прошло меньше 5 лет, а в случае высшего образования — меньше десять лет.

Программы профессионального обучения будут приведены в соответствие с ожиданиями рынка труда, больше внимания будет уделено развитию трудовых навыков, необходимых в будущем. В рамках реформы профессионального образования и обучения с сентября 2025 года будет открыто не менее 17 новых профессиональных программ.