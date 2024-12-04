Пакоста: впредь люди станут в два раз быстрее получать ответы на свои запросы к государству

„Принятая Рийгикогу поправка к закону отвечает ожиданиям общества в отношении более быстрого реагирования со стороны государственного сектора. Для предпринимателей более быстрые ответы означают возможность сосредоточиться на своей основной деятельности, а не на общении с государством. Мы также взяли курс на повышение юридической ясности в законодательстве и пояснительных записках, что должно снизить потребность в разъяснениях в целом“, – сообщила министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста.

Изменения в первую очередь касаются государственных учреждений, учреждений местного самоуправления и общественно-правовых лиц, а также некоммерческих организаций, фондов, предпринимателей-физических лиц и коммерческих объединений, если запрос касается использования бюджетных средств государства или местного самоуправления.

Сохранится принцип, согласно которому ответ должен быть дан незамедлительно. В исключительных случаях срок рассмотрения может быть продлен, если речь идет о сложном случае. Можно не отвечать на докладные записки и просьбы предоставить разъяснения, если то же лицо уже получило ответ на аналогичный запрос в предыдущем году и нет необходимости предоставлять новую информацию. Письмо также может быть оставлено без ответа, если очевидно, что автор злоупотребляет своим правом на подачу запроса.

Рийгикогу принял законопроект 3 декабря, он вступит в силу через девять дней после опубликования в Riigi Teataja („Государственном вестнике“).

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