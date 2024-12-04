Управа Кесклинна увеличила сумму выставляемых ЭПЦ счетов вдвое(1)
Старейшина столичного района Кесклинн Сандер Андла (Партия реформ) известил Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП), что с них с 1 декабря за использование офисных помещений в Старом городе на улице Пикк в качестве компенсации ущерба будет взиматься сумма, равная рыночной стоимости аренды, то есть более чем в два раза превышает прежнюю сумму.
„Хотя управа Кесклинна расторгла договор с Эстонской православной церковью Московского патриарахата, церковь не освободила эти помещения. Судебный спор по этому вопросу продолжается, и до тех пор, пока они продолжают работать в этих помещениях, управа части города будет выставлять им за это ежемесячные счета о компенсации ущерба“, - объяснил Андла.
Ранее размер возмещения ущерба был 819,48 евро в месяц, то есть это была такая же сумма, которую церковь платила раньше городу за аренду помещений. В ноябре управа Кесклинна заказала экспертизу по определению рыночной цены недвижимости, расположенной по адресу ул. Пикк, 64/1-4. Согласно ее результату, рыночная цена находящихся в пользовании ЭПЦ МП площадей составляет 1706,70 евро в месяц.
„Я не считают обоснованным, что арендатор, с которым город расторг договор аренды, продолжает деятельность на принадлежащей городу площади, и, более того, за гораздо меньшую, чем рыночная цена, плату. Таким образом, мы подняли сумму возмещения ущерба до уровня рыночной цены. В длительной перспективе я, конечно, по-прежнему считаю, что ЭПЦ МП должна освободить находящиеся в Старом городе офисные помещения“, - отметил старейшина части города.
17 апреля текущего года управа Кесклинна письменно сообщила ЭПЦ МП о расторжении договора аренды на недвижимость по адресу ул. Пикк 64/1-4. Помещения следовало освободить к 21 июля 2024 года. ЭПЦ МП оспорила прекращение договора в суде, на данный момент судебное рассмотрение дела еще не закончилось.
Напомним, что государство хочет, чтобы ЭПЦ МП изменила свою подчиненность и разорвала свою каноническую связь с Московским партиархатом.
23 октября министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) выступил с политическим заявлением, предложив правительству внести в закон поправку, по которой в Эстонии не должны действовать церкви и приходы, связанные с организацией, поддерживающей военную агрессию. Изменение в закон он предлагает внести потому, что не получилось договориться с Эстонской православной церковью Московского патриархата.
Отвечая после заявления на вопросы членов Рийгикогу, Ляэнеметс отметил, что если Рийгикогу решит принять этот закон, то сегодняшним законопроектом предусмотрено, что у всех организаций, у которых есть такая необходимость, будет два месяца на то, чтобы привести свои уставы в соответствие с действующим законом.
„Министерство внутренних дел, безусловно, окажет в этом поддержку, поскольку мы уже говорили, что мы также готовы подумать, а затем рассмотреть всевозможные предложения и инициативы. Если по истечению двух месяцев ничего сделано не будет, то министр внутренних дел должен обратиться в суд и попросить прекратить деятельность церкви, которая не отвечает законам“, - пояснил Ляэнеметс, добавив, что речь не идет о прихожанах, он говорит о головной организации религиозных общин.
ЭПЦ МП усматривает в действиях МВД посягательство на конституционный принцип свободы вероисповедания.