Управа Кесклинна увеличила сумму выставляемых ЭПЦ счетов вдвое

„Хотя управа Кесклинна расторгла договор с Эстонской православной церковью Московского патриарахата, церковь не освободила эти помещения. Судебный спор по этому вопросу продолжается, и до тех пор, пока они продолжают работать в этих помещениях, управа части города будет выставлять им за это ежемесячные счета о компенсации ущерба“, - объяснил Андла.

Ранее размер возмещения ущерба был 819,48 евро в месяц, то есть это была такая же сумма, которую церковь платила раньше городу за аренду помещений. В ноябре управа Кесклинна заказала экспертизу по определению рыночной цены недвижимости, расположенной по адресу ул. Пикк, 64/1-4. Согласно ее результату, рыночная цена находящихся в пользовании ЭПЦ МП площадей составляет 1706,70 евро в месяц.

„Я не считают обоснованным, что арендатор, с которым город расторг договор аренды, продолжает деятельность на принадлежащей городу площади, и, более того, за гораздо меньшую, чем рыночная цена, плату. Таким образом, мы подняли сумму возмещения ущерба до уровня рыночной цены. В длительной перспективе я, конечно, по-прежнему считаю, что ЭПЦ МП должна освободить находящиеся в Старом городе офисные помещения“, - отметил старейшина части города.

17 апреля текущего года управа Кесклинна письменно сообщила ЭПЦ МП о расторжении договора аренды на недвижимость по адресу ул. Пикк 64/1-4. Помещения следовало освободить к 21 июля 2024 года. ЭПЦ МП оспорила прекращение договора в суде, на данный момент судебное рассмотрение дела еще не закончилось.

Напомним, что государство хочет, чтобы ЭПЦ МП изменила свою подчиненность и разорвала свою каноническую связь с Московским партиархатом.