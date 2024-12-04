Осиновский о зарплате учителей: ищем способы экономии, сокращаем расходы на бюрократию

Мэр Таллинна Евгений Осиновский подчеркнул в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“, что город присоединится к соглашению об образовании, несмотря на его декларативный характер, и продолжит инвестировать в повышение зарплат педагогам, улучшение социальной поддержки и развитие инфраструктуры.

Мэр Таллинна заявил, что город продолжает искать способы экономии, сокращая расходы на бюрократию. „Этим летом были закрыты городские СМИ, что составило экономию примерно в 2 млн евро в год. Также мы сократили штат городских чиновников на 100 рабочих мест к концу этого года, что даст 3 млн евро экономии для налогоплательщика. Это позволяет повышать зарплаты учителям, несмотря на дефицит в государственном бюджете“, – отметил он. Осиновский добавил, что до следующего лета планируется сократить еще около 100 рабочих мест в разных департаментах, где возможно улучшение эффективности работы.