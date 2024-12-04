Новости Эстонии
04.12.2024, 17:10

Осиновский о зарплате учителей: ищем способы экономии, сокращаем расходы на бюрократию

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Евгений Осиновский
Евгений Осиновский
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Мэр Таллинна Евгений Осиновский сообщил, что предстоящее соглашение в сфере образования не решит проблемы заработных плат учителей, хотя и позволит повысить их на 5,5% за счет сокращения бюрократических расходов.

Мэр Таллинна Евгений Осиновский подчеркнул в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“, что город присоединится к соглашению об образовании, несмотря на его декларативный характер, и продолжит инвестировать в повышение зарплат педагогам, улучшение социальной поддержки и развитие инфраструктуры.

Мэр Таллинна заявил, что город продолжает искать способы экономии, сокращая расходы на бюрократию. „Этим летом были закрыты городские СМИ, что составило экономию примерно в 2 млн евро в год. Также мы сократили штат городских чиновников на 100 рабочих мест к концу этого года, что даст 3 млн евро экономии для налогоплательщика. Это позволяет повышать зарплаты учителям, несмотря на дефицит в государственном бюджете“, – отметил он. Осиновский добавил, что до следующего лета планируется сократить еще около 100 рабочих мест в разных департаментах, где возможно улучшение эффективности работы.

Осиновский отметил конструктивность работы коалиции, несмотря на трудности, и выразил уверенность в необходимости доказать избирателям эффективность управления к муниципальным выборам 2025 года.

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