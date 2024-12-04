Экономист: результаты Эстонии и Латвии были ожидаемыми, а Литва удивила вторым лучшим результатом в ЕС
В годовом сравнении ВВП Эстонии и Латвии в третьем квартале сократился на 0,7% и 1,6% соответственно. Эти результаты соответствовали ожиданиям, в то время как Литва превзошла прогнозы, продемонстрировав рост на 1,2%, что позволило ей занять второе место в ЕС. Экономический рост Литвы за год составил 2,4%, отметил главный экономист банка Citatele Карлис Пургайлис.
Результаты стран Балтии заметно отличаются от среднего показателя по ЕС, где ВВП вырос на 0,3%. На фоне сложной ситуации в регионе успех Литвы оказался неожиданным, в то время как снижение в Эстонии и Латвии было более предсказуемым, учитывая продолжающиеся структурные проблемы.
Сокращение инвестиций в строительство и обрабатывающую промышленность
Экономика Эстонии пострадала в основном из-за снижения инвестиций на 15,2%, особенно в строительстве и обрабатывающей промышленности. Однако сектор информационно-коммуникационных технологий вырос на 7,3%, и это вселяет некоторую надежду. Скромный вклад также внесли недвижимость и сельское хозяйство.
В Латвии снижение имело место почти во всех ключевых отраслях, включая обрабатывающую промышленность (-2,1%) и строительство (-6,9%). Сектор транспорта и логистики также сократился на 7,7%, что отражает снижение спроса на логистические центры. Положительный вклад внесла торговля, увеличившаяся на 4,7% благодаря оживлению розничной торговли и продаж автомобилей.
Выдающиеся результаты Литвы были обусловлены ростом оптовой и розничной торговли и увеличением инвестиций на 2,6%. Значимую роль сыграла и обрабатывающая промышленность, поддерживаемая увеличением внутреннего потребления и экспортной активности.
Инвестиции и торговля
Инвестиционная активность в странах Балтии была неоднородной. В Эстонии инвестиции резко сократились, особенно в области строительства и оборудования. В Латвии объем капитала снизился в основном в строительных проектах. Напротив, Литва продемонстрировала рост инвестиций, что свидетельствует о большей уверенности бизнеса и государственной поддержке.
Структура экспорта и импорта в странах Балтии также различалась. В Эстонии объемы экспорта остались стабильными, тогда как импорт немного сократился. В Латвии наблюдался небольшой рост экспорта, но снизилась активность в сфере услуг. В Литве экспорт сократился на 3,9%, однако положительный торговый баланс сохранился благодаря сильному экспорту услуг и снижению импорта.
Потребление и налоговые поступления
В Эстонии и Латвии наблюдалось сокращение частного потребления, поскольку домохозяйства урезали необязательные расходы. В Литве же был зафиксирован умеренный рост потребления, поддерживаемый ростом заработной платы и снижением инфляции. Налоговые поступления, особенно от налога с оборота и таможенных сборов, увеличились во всех странах региона, что способствовало стабильности национальных бюджетов.
Прогноз на конец года и на следующий год
В перспективе страны Балтии столкнутся со сложной, но не непреодолимой ситуацией. В Эстонии и Латвии, вероятно, сохранятся слабый внутренний спрос и отсутствие инвестиционной уверенности. В то же время Литва в четвертом квартале, скорее всего, продолжит позитивную динамику благодаря устойчивому потреблению и стратегическим инвестициям.
К 2025 году в Эстонии и Латвии ожидается умеренное восстановление, зависящее от улучшения внешней среды, а также ситуации в строительстве и обрабатывающей промышленности. Рост Литвы, вероятно, останется выше среднего по ЕС, чему будут способствовать сильный потребительский спрос и инвестиции.