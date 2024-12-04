Экономист: результаты Эстонии и Латвии были ожидаемыми, а Литва удивила вторым лучшим результатом в ЕС

Результаты стран Балтии заметно отличаются от среднего показателя по ЕС, где ВВП вырос на 0,3%. На фоне сложной ситуации в регионе успех Литвы оказался неожиданным, в то время как снижение в Эстонии и Латвии было более предсказуемым, учитывая продолжающиеся структурные проблемы.

Сокращение инвестиций в строительство и обрабатывающую промышленность

Экономика Эстонии пострадала в основном из-за снижения инвестиций на 15,2%, особенно в строительстве и обрабатывающей промышленности. Однако сектор информационно-коммуникационных технологий вырос на 7,3%, и это вселяет некоторую надежду. Скромный вклад также внесли недвижимость и сельское хозяйство.

В Латвии снижение имело место почти во всех ключевых отраслях, включая обрабатывающую промышленность (-2,1%) и строительство (-6,9%). Сектор транспорта и логистики также сократился на 7,7%, что отражает снижение спроса на логистические центры. Положительный вклад внесла торговля, увеличившаяся на 4,7% благодаря оживлению розничной торговли и продаж автомобилей.

Выдающиеся результаты Литвы были обусловлены ростом оптовой и розничной торговли и увеличением инвестиций на 2,6%. Значимую роль сыграла и обрабатывающая промышленность, поддерживаемая увеличением внутреннего потребления и экспортной активности.

Инвестиции и торговля

Инвестиционная активность в странах Балтии была неоднородной. В Эстонии инвестиции резко сократились, особенно в области строительства и оборудования. В Латвии объем капитала снизился в основном в строительных проектах. Напротив, Литва продемонстрировала рост инвестиций, что свидетельствует о большей уверенности бизнеса и государственной поддержке.