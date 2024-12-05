05.12.2024, 10:15
Убийцу-расчленителя, совершившего злодеяние в Таллинне на улице Маакри, обвиняют в Финляндии в новых преступлениях
ФОТО: Interpol
В 2005 году финн Маркус Пёнкя на съемной квартире в центре Талинна убил и расчленил своего делового партнера, в 2007 году суд признал его виновным и отправил отбывать наказание в Финляндию. Пёнкя вновь предстал перед судом в Хельсинки по обвинению в финансовых преступлениях, пишет издание Eesti Ekspress.
В конце ноября этого года прокуратура Финляндии предъявила Пёнкя и еще десяти людям обвинения в рамках крупного уголовного дела. Фигуранты обвиняются в подделке документов, планировании и организации мошенничества, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием. Деяния, которые будут рассматриваться в суде, в основном произошли в 2021 году, сообщает портал Yle.
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