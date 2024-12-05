Убийцу-расчленителя, совершившего злодеяние в Таллинне на улице Маакри, обвиняют в Финляндии в новых преступлениях

В конце ноября этого года прокуратура Финляндии предъявила Пёнкя и еще десяти людям обвинения в рамках крупного уголовного дела. Фигуранты обвиняются в подделке документов, планировании и организации мошенничества, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием. Деяния, которые будут рассматриваться в суде, в основном произошли в 2021 году, сообщает портал Yle.