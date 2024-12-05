В понедельник из детсада пропали трое детей. Завуч: „теперь понимаем, что надо было сразу вызвать полицию“

Журналисты издания „Pere ja Kodu“ („Семья и дом“) связались с коллективом НКО Lapsed Õue, чтобы узнать, что именно произошло: как детям удалось выйти за территорию детского учреждения, и что планирует детский сад сделать, чтобы такие ситуации больше не случались. Поначалу в НКО хотели ответить после того, как будет проведено внутреннее кризисное совещание, но в связи с большим общественным интересом представитель детского учреждения всё-таки прислал (в среду, 4 декабря) со своей стороны обращение, которое мы публикуем в полном объеме.