За отмывание в Эстонии гривен мужчина и женщина получили длительные сроки с конфискацией имущества

Суд приговорил Игоря Боговского к шести годам и шести месяцам реального лишения свободы, а Ирину Боговскую — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и шесть месяцев. При вступлении решения суда в силу у обвиняемых конфискуют пять автомобилей и другое имущество, также им придется выплатить в общей сложности более 10 000 евро в качестве процессуальных расходов.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, обвиняемые как минимум трижды завладели гривнами на сумму около 300 000 евро, они перевозили деньги через таможенную границу Евросоюза и различные страны. При этом обвиняемые были осведомлены о том, что денежные средства были получены преступным путем, и их задачей было в качестве курьеров доставить их дальше.

„Согласно данным, собранным в ходе досудебного производства, деньги происходили из Украины, где они были украдены из касс, банкоматов и банковских терминалов после полномасштабного вторжения России в Украину. Украденные деньги переправлялись через границу Евросоюза, чтобы ввести их тут в обращение“, — рассказала прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.

Согласно обвинению, помимо перевозки украденных денег, обвиняемые обменивали часть гривен криминального происхождения на евро в эстонских пунктах обмена валюты, а также с целью сокрытия происхождения денег приобретали имущество и вносили наличные на свои банковские счета. Банку они предоставляли ложную информацию о происхождении имущества.

„Чтобы легализировать деньги и ввести их в оборот в Эстонии, за одну неделю в январе 2023 года обвиняемые 14 раз обменяли в различных обменных пунктах Эстонии украинские гривны на суммы до 1000 евро, что дало возможность сделать это анонимно. Часть гривен они обменяли на евро в Латвии и Литве. Кроме того, они приобрели различную собственность и жили на широкую ногу. Разумеется, все сделки проводились наличными“, — сказала Калдоя.