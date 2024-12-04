За отмывание в Эстонии гривен мужчина и женщина получили длительные сроки с конфискацией имущества
Тартуский уездный суд признал Игоря Боговского и Ирину Боговскую виновными в отмывании денег, полученных преступным путем из Украины, группой лиц и в крупном размере. Игорь Боговский также был признан виновным в сокрытии существенной части имущества от банкротного управляющего, а Ирина Боговская в пособничестве этому.
Суд приговорил Игоря Боговского к шести годам и шести месяцам реального лишения свободы, а Ирину Боговскую — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года и шесть месяцев. При вступлении решения суда в силу у обвиняемых конфискуют пять автомобилей и другое имущество, также им придется выплатить в общей сложности более 10 000 евро в качестве процессуальных расходов.
Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, обвиняемые как минимум трижды завладели гривнами на сумму около 300 000 евро, они перевозили деньги через таможенную границу Евросоюза и различные страны. При этом обвиняемые были осведомлены о том, что денежные средства были получены преступным путем, и их задачей было в качестве курьеров доставить их дальше.
„Согласно данным, собранным в ходе досудебного производства, деньги происходили из Украины, где они были украдены из касс, банкоматов и банковских терминалов после полномасштабного вторжения России в Украину. Украденные деньги переправлялись через границу Евросоюза, чтобы ввести их тут в обращение“, — рассказала прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.
Согласно обвинению, помимо перевозки украденных денег, обвиняемые обменивали часть гривен криминального происхождения на евро в эстонских пунктах обмена валюты, а также с целью сокрытия происхождения денег приобретали имущество и вносили наличные на свои банковские счета. Банку они предоставляли ложную информацию о происхождении имущества.
„Чтобы легализировать деньги и ввести их в оборот в Эстонии, за одну неделю в январе 2023 года обвиняемые 14 раз обменяли в различных обменных пунктах Эстонии украинские гривны на суммы до 1000 евро, что дало возможность сделать это анонимно. Часть гривен они обменяли на евро в Латвии и Литве. Кроме того, они приобрели различную собственность и жили на широкую ногу. Разумеется, все сделки проводились наличными“, — сказала Калдоя.
„Отмывание денег помогает преступникам реализовать цели, поскольку позволяет направлять доходы, полученные от преступлений, в легальный оборот. Поэтому государство должно жестко и сурово реагировать на отмывание денег, так как преступление никогда не должно окупаться. Прокуратура ходатайствовала у суда о конфискации имущества, полученного преступным путем, и реальных длительных тюремных сроках для обвиняемых“, — сказала Калдоя. При вступлении решения в силу будут конфискованы пять легковых автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, лодка и два прицепа.
„Особенность этого уголовного дела заключалась в том, что из Украины поступила только информация о краже гривен в больших количествах. Однако, по оценке прокуратуры, на основании собранных доказательств можно было с уверенностью утверждать, что подсудимые знали о преступном происхождении имущества и хотели его скрыть. Поэтому сегодняшнее решение знаменательно тем, что смещает границы отмывания денег и ставит акцент не столько на объективной картине деяния и детальном доказательстве предшествующего преступления, сколько на субъективной стороне преступника: осведомленность о совершении операций с преступными активами и стремление легализовать их или скрыть их происхождение является отмыванием денег. Со вступлением в силу этого решения судебная практика станет немного ближе к реальной жизни и позволит правоохранительным органам более эффективно работать над доведением дел об отмывании денег до суда“, — пояснила прокурор Кайри Калдоя.
Также суд вынес обвинительное решение по части того, что в период с июня 2022 года по июнь 2024 года, когда Игорь Боговский был обязан предоставить банкротному управляющему информацию о своем финансовом состоянии в связи с начатым в отношении него банкротным производством, он скрыл от банкротного управляющего как доходы, полученные на его зарубежные банковские счета, так и имущество, которое было переоформлено на имя Ирины Боговской. Согласно обвинению, на имя Ирины Боговской он перерегистрировал пять автомобилей, квадроцикл, мотоцикл, лодку, два прицепа и недвижимость. Всего, согласно обвинению, мужчина скрыл от банкротного управляющего информацию об имуществе на сумму не менее 88 767 евро.
Решение суда пока не вступило в силу.