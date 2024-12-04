Заболеваемость коронавирусом в Эстонии вновь начала расти

С 25 ноября по 1 декабря в Эстонии было зарегистрировано 826 случаев заражения Covid-19, из которых 138 подтверждены лабораторно, а остальные — клинически, сообщает Департамент здоровья.

До этого заболеваемость коронавирусом снижалась в течение двух месяцев подряд. Наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах. Средний уровень заболеваемости за неделю составил 118 случаев на 100 000 человек.