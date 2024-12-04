Исследование: беспокойство о деньгах влияет на здоровье и отношения

„Результаты показывают, что деньги для жителей Эстонии – основной и растущий источник ежедневного стресса, – отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. – За четыре года беспокойство о деньгах и работе возросло, а переживания по поводу здоровья, отношений и семьи уменьшились. Это верный признак того, что изменившаяся экономическая ситуация влияет на образ мышления людей“, – пояснила она.

Опрос этого года показал, что деньги вызывают стресс у 58% респондентов, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2020 году. 46% респондентов беспокоятся о работе, и этот показатель остался на уровне предыдущего опроса. Однако по сравнению со временем пандемии снизилось беспокойство о здоровье (38%), отношениях (22%) и своей семье (17%). Лишь 8% опрошенных отметили, что у них ничего не вызывает стресс.

Кроме того, выросло недовольство экономическим положением. Половина респондентов утверждают, что их экономическое положение ограничивает возможности заниматься тем, что им нравится.

Как часто люди беспокоятся о деньгах и как перестать об этом переживать?

Деньги вызывают стресс выше среднего у молодёжи, людей с более низкими доходами и уровнем образования, а также семей с детьми. По мнению Яэгер, это логично, поскольку этим целевым группам не хватает денег или они тратят больше среднего.

По данным опроса, 23% респондентов беспокоятся о своих финансах или финансах своей семьи каждый день, а 23% – несколько раз в неделю. Более половины ощутили негативное влияние своего финансового положения на какую-то сферу своей жизни. „В основном стресс из-за денег влияет на психическое и физическое здоровье и отношения с близкими, кроме того, снижается работоспособность. Если беспокойство, связанное с деньгами, становится повседневным и мешает другим занятиям, это указывает на беспокойство о деньгах, с которым обязательно следует разобраться“, – подчеркнула руководитель Института финансов Swedbank.