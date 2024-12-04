Исследование: беспокойство о деньгах влияет на здоровье и отношения
Результаты опроса, проведенного Институтом финансов Swedbank, показывают, что люди в Эстонии по-прежнему считают деньги самым большим источником стресса и что по сравнению с 2020 годом беспокойство по этому поводу значительно возросло. В то же время количество людей, которые, беспокоясь о деньгах, склонны к излишним тратам, со временем не изменилось.
„Результаты показывают, что деньги для жителей Эстонии – основной и растущий источник ежедневного стресса, – отметила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийс Яэгер. – За четыре года беспокойство о деньгах и работе возросло, а переживания по поводу здоровья, отношений и семьи уменьшились. Это верный признак того, что изменившаяся экономическая ситуация влияет на образ мышления людей“, – пояснила она.
Опрос этого года показал, что деньги вызывают стресс у 58% респондентов, что на 11 процентных пунктов больше, чем в 2020 году. 46% респондентов беспокоятся о работе, и этот показатель остался на уровне предыдущего опроса. Однако по сравнению со временем пандемии снизилось беспокойство о здоровье (38%), отношениях (22%) и своей семье (17%). Лишь 8% опрошенных отметили, что у них ничего не вызывает стресс.
Кроме того, выросло недовольство экономическим положением. Половина респондентов утверждают, что их экономическое положение ограничивает возможности заниматься тем, что им нравится.
Как часто люди беспокоятся о деньгах и как перестать об этом переживать?
Деньги вызывают стресс выше среднего у молодёжи, людей с более низкими доходами и уровнем образования, а также семей с детьми. По мнению Яэгер, это логично, поскольку этим целевым группам не хватает денег или они тратят больше среднего.
По данным опроса, 23% респондентов беспокоятся о своих финансах или финансах своей семьи каждый день, а 23% – несколько раз в неделю. Более половины ощутили негативное влияние своего финансового положения на какую-то сферу своей жизни. „В основном стресс из-за денег влияет на психическое и физическое здоровье и отношения с близкими, кроме того, снижается работоспособность. Если беспокойство, связанное с деньгами, становится повседневным и мешает другим занятиям, это указывает на беспокойство о деньгах, с которым обязательно следует разобраться“, – подчеркнула руководитель Института финансов Swedbank.
Треть людей в результате стресса из-за денег склонны к чрезмерным тратам. Молодежь или респонденты с начальным и средним образованием склонны к излишним тратам чаще среднего. Они также чаще чувствуют вину из-за того, что тратят деньги на ненужные вещи. При этом количество людей, не имеющих кредитных обязательств, за четыре года сократилось на 12 процентных пунктов.
Несмотря на повышенный стресс, позитивным фактом является то, что люди говорят о своих финансах. По данным опроса, до 80% респондентов открыто обсуждают финансовые вопросы с близкими людьми. Чаще всего они разговаривают со своим партнёром (58%), членами семьи (38%) и друзьями (24%). „Помимо обсуждения с близкими, я определенно рекомендую чаще обращаться к специалистам, чтобы справиться со своими переживаниями – согласно исследованию, очень немногие люди делают это“, – добавила Яэгер.
Как меньше беспокоиться о деньгах?
· Распишите свою ситуацию. Запишите доходы и расходы, составьте чёткий план и бюджет и придерживайтесь его.
· Фонд душевного спокойствия. Денежный резерв помогает покрыть расходы, возникающие в непредвиденных ситуациях. Чтобы повысить своё чувство безопасности, можете начать экономить с небольших сумм.
· Поговорите со специалистом. Если беспокойство о деньгах становится непреодолимым, поговорите с членами семьи или финансовым консультантом. Практические советы по решению проблем психического здоровья можно найти на сайте www.peaasi.ee.
Опрос по заказу Института финансов Swedbank был проведен Norstat с 30 октября по 6 ноября 2024 года. В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.
Институт финансов Swedbank был создан в 2010 году с целью поддержать людей при принятии экономических решений, поделиться знаниями об управлении финансами и способствовать повышению финансовой грамотности в Эстонии.