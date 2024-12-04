Турфирма посеяла в Эстонии хаос. Защита прав потребителей получила уже около 500 заявлений от разгневанных клиентов

На прошлой неделе разразился скандал, в центре которого оказалась туристическое бюро Kon Tiki. Фирма объявила о банкротстве в то время, когда ее клиенты по всему миру оказались в трудном положении. TTJA уже получила около 500 заявлений от разгневанных клиентов.