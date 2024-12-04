04.12.2024, 11:55
Турфирма посеяла в Эстонии хаос. Защита прав потребителей получила уже около 500 заявлений от разгневанных клиентов
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе эстонская туристическая компания Kon Tiki бросила десятки человек на произвол судьбы в нескольких странах. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) накрыла лавина заявлений против туроператора.
На прошлой неделе разразился скандал, в центре которого оказалась туристическое бюро Kon Tiki. Фирма объявила о банкротстве в то время, когда ее клиенты по всему миру оказались в трудном положении. TTJA уже получила около 500 заявлений от разгневанных клиентов.
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