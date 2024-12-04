Экономика
04.12.2024, 11:55

Турфирма посеяла в Эстонии хаос. Защита прав потребителей получила уже около 500 заявлений от разгневанных клиентов

 
Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

На прошлой неделе эстонская туристическая компания Kon Tiki бросила десятки человек на произвол судьбы в нескольких странах. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) накрыла лавина заявлений против туроператора.

На прошлой неделе разразился скандал, в центре которого оказалась туристическое бюро Kon Tiki. Фирма объявила о банкротстве в то время, когда ее клиенты по всему миру оказались в трудном положении. TTJA уже получила около 500 заявлений от разгневанных клиентов.

Чтобы обезопасить пассажиров в случае, если у туристической фирмы возникнут проблемы, создана гарантийная система. Это касается всех туристических компаний, за исключением посредников, которые продают пакетные туры, подготовленные туристической компанией Эстонии или другой страны-участницы Европейской экономической зоны.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии