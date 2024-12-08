На автомобильном рынке ажиотаж. Накануне вступления в силу автоналога люди в спешке скупают новые машины

В денежном выражении объем лизинга, взятого для покупки автомобиля, уже в сентябре был самым высоким за последний год. Однако в октябре объемы кредитования на покупку нового автомобиля достигли новых высот. По сравнению с сентябрем объем лизинга автомобилей вырос на 10 миллионов евро, а расходы на лизинг достигли рекордной отметки в 48 миллионов евро.