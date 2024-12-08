08.12.2024, 13:45
На автомобильном рынке ажиотаж. Накануне вступления в силу автоналога люди в спешке скупают новые машины(11)
Какие автомобили с выгодным автоналогом еще можно купить в этом году?
ФОТО: | Delfi Meedia
В октябре жители Эстонии установили рекорд по количеству взятых в лизинг автомобилей. Продажи автомобилей достигли рекордной отметки также в ноябре, и, как полагают автодилеры, рекордным по количеству проданных автомобилей станет и декабрь, пишет Delfi Ärileht.
В денежном выражении объем лизинга, взятого для покупки автомобиля, уже в сентябре был самым высоким за последний год. Однако в октябре объемы кредитования на покупку нового автомобиля достигли новых высот. По сравнению с сентябрем объем лизинга автомобилей вырос на 10 миллионов евро, а расходы на лизинг достигли рекордной отметки в 48 миллионов евро.
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