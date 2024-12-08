Экономика
08.12.2024, 13:45

На автомобильном рынке ажиотаж. Накануне вступления в силу автоналога люди в спешке скупают новые машины

 (11)
Какие автомобили с выгодным автоналогом еще можно купить в этом году?
По словам Райдо Розенфельда, руководителя ELKE Tallinn, клиенты вынуждены действовать быстрее, чтобы избежать больших затрат в будущем.
По словам Райдо Розенфельда, руководителя ELKE Tallinn, клиенты вынуждены действовать быстрее, чтобы избежать больших затрат в будущем.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В октябре жители Эстонии установили рекорд по количеству взятых в лизинг автомобилей. Продажи автомобилей достигли рекордной отметки также в ноябре, и, как полагают автодилеры, рекордным по количеству проданных автомобилей станет и декабрь, пишет Delfi Ärileht.

В денежном выражении объем лизинга, взятого для покупки автомобиля, уже в сентябре был самым высоким за последний год. Однако в октябре объемы кредитования на покупку нового автомобиля достигли новых высот. По сравнению с сентябрем объем лизинга автомобилей вырос на 10 миллионов евро, а расходы на лизинг достигли рекордной отметки в 48 миллионов евро.

В октябре рекордными были не только объемы лизинга, тогда же было отмечено самое большое количество в этом году первичных регистраций автомобиля.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (11)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии