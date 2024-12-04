Новости Эстонии
04.12.2024, 09:25

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Предупреждение! Из-за холодного воздуха на дорогах опасность обледенения и гололедицы

 
Лед на дороге крайне опасен.
Лед на дороге крайне опасен.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Температура воздуха резко понизилась и остается в пределах 0 градусов. Дороги очень скользкие!

В ночь на среду, 4 декабря, над Скандинавией усилилась область повышенного атмосферного давления, днем холодная воздушная масса распространится на Финляндию и Эстонию. Ночью от линии Валга-Йыхви в восточном направлении стали распространятся осадки в виде мокрого снега и снега, в Восточной Эстонии в виде дождя. Днем осадки не ожидаются. Ветер сменит направление с северного на восточное, на побережье будет дуть порывами. Температура воздуха днем -2..+2 градуса.

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