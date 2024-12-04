ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Предупреждение! Из-за холодного воздуха на дорогах опасность обледенения и гололедицы

В ночь на среду, 4 декабря, над Скандинавией усилилась область повышенного атмосферного давления, днем холодная воздушная масса распространится на Финляндию и Эстонию. Ночью от линии Валга-Йыхви в восточном направлении стали распространятся осадки в виде мокрого снега и снега, в Восточной Эстонии в виде дождя. Днем осадки не ожидаются. Ветер сменит направление с северного на восточное, на побережье будет дуть порывами. Температура воздуха днем -2..+2 градуса.