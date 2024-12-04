В потерявшем управление джипе пострадал двухлетний ребенок

В 07.32 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по улице Фортуна, 3. На нерегулируемом пешеходном переходе 61-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Nissan Qashqai наехала на переходившего дорогу пешехода, 26-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 10.21 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Лийвалайа, 39. 37-летняя женщина, переходившая дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет, получила удар от легкового автомобиля BMW 335D, за рулем которого находился 22-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

В 11.21 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа: в древне Ээсмяэ волости Сауэ на 27-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, находясь за рулем грузового автомобиля Man, следовавшем во втором ряду, наехал на легковой автомобиль Škoda Kamiq, ехавший в первом ряду. В результате полученного удара автомобиль Škoda Kamiq вынесло в первый ряд, где он столкнулся с грузовым автомобилем Daf, которым управлял 43-летний мужчина. Пассажира Škoda, 84-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 13.53 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Пийбелехе, 21, где на нерегулируемом пешеходном переходе 58-летний мужчина наехал на легковом автомобиле Volvo XC90 на 30-летнего мужчину, переходившего дорогу. Пешехода доставили в больницу.

В 15.24 произошло дорожное происшествие в Рапламаа в волости Кохила На 3-м километре шоссе Кийза-Кохила 40-летняя женщина, находясь за рулем легкового автомобиля Volkswagen Golf, потеряла управление и, съехпав с дороги, врезалась в дерево. Пассажира, 9-летнюю девочку, доставили в больницу.

В 15.53 произошло дорожное происшествие в Йыгеваском уезде в городе Пылтсамаа у дома по улице Лосси, 49. На нерегулируемом пешеходном переходе неустановленный джип темного цвета наехал на переходившую дорогу 49-летнюю женщину. На месте происшествия женщина отказалась от предложенной водителем джипа помощи, позднее она обратилась в пункт скорой помощи. Точные обстоятельства ДТП выясняются.