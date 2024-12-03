Таллинн поблагодарил добровольцев, участвовавших в восстановлении болота Пяэскюла

Два года назад начались работы по строительству плотин в бывших мелиоративных канавах с целью восстановить экосистемы болота Пяэскюла. С помощью волонтеров в этом году было построено 11 плотин, которые помогают удерживать воду в болоте в засушливое время. В преддверии Международного дня добровольцев организаторы и волонтеры подвели итоги завершившегося сезона.

„Большое спасибо всем добровольцам, которые помогали делать болото Пяэскюла более комфортным местом для людей. Напомним, что болота поглощают углерод, дают нам кислород и очищают воду“, – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Толоки на болоте Пяэскюла, проходившие в течение пятнадцати дней с середины июля до начала октября, каждый раз собирали около десятка помощников. „Благодаря стараниям активных волонтеров и профессиональному руководству координаторов толок было построено 11 плотин, чтобы создать благоприятные условия для восстановления экосистем болота Пяэскюла. Опыт прошлых лет показывает, что работа приносит результаты: исчезнувшие ранее характерные для болот виды вновь начали здесь появляться“, – прокомментировал руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал. Толоки продолжатся и в следующем году, в том числе работы, направленные на улучшение условий для передвижения посетителей болота.