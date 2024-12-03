Таллинн поблагодарил добровольцев, участвовавших в восстановлении болота Пяэскюла
В субботу, 30 ноября, Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, управа района Нымме и руководители толок поблагодарили добровольцев, которые в минувшем сезоне помогали восстанавливать болото Пяэскюла.
Два года назад начались работы по строительству плотин в бывших мелиоративных канавах с целью восстановить экосистемы болота Пяэскюла. С помощью волонтеров в этом году было построено 11 плотин, которые помогают удерживать воду в болоте в засушливое время. В преддверии Международного дня добровольцев организаторы и волонтеры подвели итоги завершившегося сезона.
„Большое спасибо всем добровольцам, которые помогали делать болото Пяэскюла более комфортным местом для людей. Напомним, что болота поглощают углерод, дают нам кислород и очищают воду“, – отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
Толоки на болоте Пяэскюла, проходившие в течение пятнадцати дней с середины июля до начала октября, каждый раз собирали около десятка помощников. „Благодаря стараниям активных волонтеров и профессиональному руководству координаторов толок было построено 11 плотин, чтобы создать благоприятные условия для восстановления экосистем болота Пяэскюла. Опыт прошлых лет показывает, что работа приносит результаты: исчезнувшие ранее характерные для болот виды вновь начали здесь появляться“, – прокомментировал руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал. Толоки продолжатся и в следующем году, в том числе работы, направленные на улучшение условий для передвижения посетителей болота.
„Благодарю всех волонтеров за их вклад в восстановление болота Пяэскюла – одного из наиболее богатых биоразнообразием зеленых уголков Таллинна! Для жителей Нымме болото Пяэскюла является очень важным местом, и мы стремимся найти лучшие способы как для восстановления природы, так и для комфортного регулярного посещения болота“, – отметил старейшина района Нымме Кармо Кури. Этот год оказался для болота Пяэскюла полным вызовов: там активно обосновался бобр, а летом выпало больше осадков, чем обычно. „Наша цель – обеспечить проходимость всех троп независимо от погодных условий. Для этого мы построили настил на плавучих опорах, который планируем удлинить в следующем году“, – добавил Кури.
В толоках на болоте Пяэскюла приняли участие 100 человек. Свой вклад в восстановление болота внесли любители природы из Нымме и другие участники: среди них школьники, участвующие в программе общественной практики, ученые из Европы, Северной и Южной Америки, а также команды из различных организаций. Дни толок были достаточно интенсивными, учитывая высокую влажность и физически тяжелую работу. Волонтеров координировали руководители толок Лаури Клейн и Александер Тукк, которые следили за тем, чтобы каждый получил посильное задание, необходимые инструменты и горячий суп. Кроме того, они делились с участниками ценными знаниями о городской природе.
Работы по восстановлению болота Пяэскюла выполняются в соответствии с планом управления природоохранной зоной болота Пяэскюла, который предусматривает мероприятия по восстановлению на длительный период. За три года было построено 20 плотин в центральной части болота, где имеются наилучшие условия для восстановления экосистемы. В следующем сезоне планируется продолжить строительство новых плотин, а также начать улучшение освещения вокруг них. Дополнительную информацию о будущих толоках можно найти на сайте: https://www.tallinn.ee/talgud (на эстонском языке).