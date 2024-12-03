ФОТО | Французские подразделения отработали переброску сил в рамках учений „Молния“

„Действовать за пределами Франции, изучать процедуры других сил обороны и обмениваться опытом — ключевые задачи. Мы объединены общей целью и работаем плечом к плечу“ — сказал командир 3-го парашютно-десантного полка морской пехоты генерал Коломбан де Поншан.

После прибытия и приведения сил в готовность французские морские пехотинцы оправятся на северо-восточный полигон Эстонии. Они присоединятся к поздразделениям Сил обороны, Кайтселийту и союзнической боевой группе. В маневрах также задействованы резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады и дивизонной батареи ПВО.

В рамках учений в северной и северно-восточной частях Эстонии в рамках учений развернуты подразделения французских ВМС и 1-й пехотной бригады, боевая группа НАТО, подразделения национальной гвардии Латвии и территориальной обороны Кайтселийта. К маневрам привлечены вертолеты ВВС Эстонии Robinson R44. В восточной части Финского залива патрулируют ВМС Эстонии EML Kindral Kurvits и французские корабли FS Croix du Sud и FS Commandant Blaison.

Двухнедельные учения „Молния“ пройдут в промежутке 2-15 декабря. На первой неделе фокус учений направлен на переброску подразделений и решение боевых задач. На второй неделе на военном полигоне Сиргала запланированы стрельбы.

Основные этапы проходят в восточном крыле Эстонии и проводятся вблизи восточной границы. Они носят исключительно тренировочно-оборонительный характер. К маневрам привлечены сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения. В них принимают участие около 2000 военнослужащих Эстонии и стран-союзниц.

Учения „Молния“ (Pikne) являются частью операции НАТО Brilliant Eagle, которая сосредоточена на способности союзников к переброске сил и совместным действиям в регионе Балтийского моря.

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