Еще один крупный город Эстонии отказался от подписания соглашения в сфере образования

За решение поддержать присоединение к государственному соглашению в сфере образования проголосовали 9 депутатов, против были 12 членов горсобрания. Двое воздержались, а еще один не проголосовал (поскольку заседание шло в онлайн-режиме, у депутата Виктора Андреева возникли технические проблемы, потом он сообщил, что проголосовал за, но было уже поздно).

Любопытно, что днем ранее комиссия горсобрания по вопросам образования и культуры поддержала присоединение к соглашению. А Министерство образования и науки сообщило утром о присоединении Кохтла-Ярве к соглашению.

По утренней информации министерства, о своем решении подписать договор объявили девять самоуправлений: волость Ляэне-Харью, волость Кадрина, волость Сетомаа, волость Пейпсияэре, волость Тарту, волость Козе, город Кохтла-Ярве, волость Люганузе и волость Тойла. Таллинн также выразил готовность присоединиться к соглашению.

Министр образования Кристина Каллас (Еesti 200) выразила благодарность всем, кто уже подписал соглашение, и, по ее словам, надеется, что самоуправлений, которые поймут важность обеспечения будущего учителей и подпишут соглашение доброй воли, будет больше.

Как мы вчера сообщали, в субботу депутаты Нарвского горсобрания большинством голосов поддержали проект горуправы об отказе от подписания соглашения в сфере образования, представленного Министерством образования и науки. Основной причиной отказа являются финансовые обязательства города в размере порядка 2 миллионов евро, которые могут возникнуть в результате подписания соглашения.

В понедельник также Тартуская городская управа предложила городскому совету не подписывать соглашение в области образования, поскольку, по оценке местных властей, оно повлечёт для города дополнительные финансовые обязательства на сумму в несколько миллионов евро.

Соглашение в сфере образования - это соглашение, достигнутое в результате сотрудничества между учителями, представителями их работодателей и министерством относительно условий труда учителей, соглашения о заработной плате и модели карьеры. Положения соглашения в сфере образования при его подписании приводят к необходимости дополнительного финансирования для покрытия затрат на оплату труда учителей, работающих в общеобразовательных школах.

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