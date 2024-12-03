Кристина Каллас: все ключевые участники подписали соглашение в сфере образования
Министерство образования и науки попросило стороны соглашения об образовании объявить до 2 декабря, подпишут они его или нет. К сегодняшнему утру, 3 декабря, соглашение об образовании было подписано всеми сторонами, то есть учителями, директорами школ, частными школами и некоторыми местными самоуправлениями.
О своем решении подписать договор объявили девять самоуправлений: волость Ляэне-Харью, волость Кадрина, волость Сетомаа, волость Пейпсияэре, волость Тарту, волость Козе, город Кохтла-Ярве, волость Люганузе и волость Тойла. Таллинн также выразил готовность присоединиться к соглашению.
Кроме того, соглашение подписали Союз работников образования Эстонии, Центральный союз профсоюзов Эстонии и Объединение руководителей школ Эстонии.
О присоединении к соглашению со стороны частных школ уведомили Союз эстонских христианских частных школ, Объединение эстонских свободных вальдорфских школ и детских садов, Объединение эстонских частных общеобразовательных школ, НКО Inimeselt Inimesele, НКО Kool 21. sajandil и НКО Tartu Katoliku Hariduskeskus.
Министр образования Кристина Каллас (Еesti 200) выразила благодарность всем, кто уже подписал соглашение, и, по ее словам, надеется, что самоуправлений, которые поймут важность обеспечения будущего учителей и подпишут соглашение доброй воли, будет больше.
„Карьерный рост учителей и условия труда — наша общая ответственность. Улучшение принципа распределения рабочей нагрузки учителей и возможностей карьерного роста — единственное возможное решение, чтобы в будущем у нас было достаточно квалифицированных и мотивированных учителей“, — сказала Каллас.
Разработана карьерная модель
По словам Каллас, цель подписания образовательного договора — дать учителям общеобразовательных школ уверенность в возможностях карьерного роста, заработной плате и рабочей нагрузке, избегая при этом чрезмерного государственного регулирования и максимально сохраняя гибкость и автономию руководителей школ, которая принесла успех эстонскому образованию.
По ее словам, даже после заключения образовательного договора директор и учитель все равно согласовывают задачи и нагрузку учителей.
„Соглашение об образовании не устанавливает госнормы нагрузки. Ни одна из сторон не считает это необходимым, поскольку это нарушило бы действующую сегодня договоренность об автономии школьного руководства. Переговорщики посчитали важным сохранить автономию и в то же время согласовать общие условия нагрузки учителей, чтобы улучшить условия труда педагогов“, — сказала она.
По словам Каллас, автономия местного самоуправления также увеличивается за счет пункта соглашения, в результате которого директор школы, а не государство, устанавливает порядок заработной платы учителя, не соответствующего квалификационным требованиям.
Целью соглашения была разработка государственного рамочного соглашения, которое позволит сделать шаг вперед к обеспечению преемственности профессии учителя. По словам Каллас, целью реализуемой карьерной модели является поддержка профессионального развития каждого учителя и образовательные инновации. „Каждый учитель может стать частью карьерной модели — педагоги могут планировать свою карьеру и предпринимать действия для достижения своих карьерных целей“, — сказала она.
Все учителя также имеют возможность претендовать на звание старшего учителя и мастера-преподавателя, достичь третьего и четвертого карьерного уровня и соответственно 1,1 и 1,3 минимального размера заработной платы. Для успешного внедрения карьерной модели планируется увеличить долю дифференциации затрат на оплату труда, выделяемую руководителям школ, с 20 до 24 процентов. По словам Каллас, это дает директору школы больше автономии, чем раньше, и больше, чем раньше, возможностей дифференцировать зарплату учителей.