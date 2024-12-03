Кристина Каллас: все ключевые участники подписали соглашение в сфере образования

О своем решении подписать договор объявили девять самоуправлений: волость Ляэне-Харью, волость Кадрина, волость Сетомаа, волость Пейпсияэре, волость Тарту, волость Козе, город Кохтла-Ярве, волость Люганузе и волость Тойла. Таллинн также выразил готовность присоединиться к соглашению.

Кроме того, соглашение подписали Союз работников образования Эстонии, Центральный союз профсоюзов Эстонии и Объединение руководителей школ Эстонии.

О присоединении к соглашению со стороны частных школ уведомили Союз эстонских христианских частных школ, Объединение эстонских свободных вальдорфских школ и детских садов, Объединение эстонских частных общеобразовательных школ, НКО Inimeselt Inimesele, НКО Kool 21. sajandil и НКО Tartu Katoliku Hariduskeskus.

Министр образования Кристина Каллас (Еesti 200) выразила благодарность всем, кто уже подписал соглашение, и, по ее словам, надеется, что самоуправлений, которые поймут важность обеспечения будущего учителей и подпишут соглашение доброй воли, будет больше.

„Карьерный рост учителей и условия труда — наша общая ответственность. Улучшение принципа распределения рабочей нагрузки учителей и возможностей карьерного роста — единственное возможное решение, чтобы в будущем у нас было достаточно квалифицированных и мотивированных учителей“, — сказала Каллас.

Разработана карьерная модель

По словам Каллас, цель подписания образовательного договора — дать учителям общеобразовательных школ уверенность в возможностях карьерного роста, заработной плате и рабочей нагрузке, избегая при этом чрезмерного государственного регулирования и максимально сохраняя гибкость и автономию руководителей школ, которая принесла успех эстонскому образованию.

По ее словам, даже после заключения образовательного договора директор и учитель все равно согласовывают задачи и нагрузку учителей.