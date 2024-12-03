ЧП и криминал
03.12.2024, 20:20

ФОТО | Наказание за неправильную парковку? Машину жительницы Эльва облили белой жидкостью

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Облитая йогуртом машина.
Облитая йогуртом машина.
ФОТО: Liina Tannum | Erakogu

30 ноября Лийна припарковала свой автомобиль у одного из магазинов Эльва и пошла за покупками. По возвращении ее ждал очень неприятный сюрприз.

„Если тебе есть что мне сказать, пожалуйста, оставь свое послание в более понятной форме или подойди и скажи прямо“, - негодует Лийна в социальных сетях. 30 ноября, выйдя из магазина, она обнаружила, что ее машину облили йогуртом. „С первого взгляда показалось, что это краска“, - говорит женщина и добавляет, что под дворниками лежала еще и обертка от уцененного сырочка.

Лийна не знает, кто оставил такое "послание". "Это неизвестный мне человек, который припарковался рядом с моей машиной и пошел в магазин. Потом он вернулся с пакетом йогурта и сырочком, облив и вымазав мою машину. Могу только предположить, что причина заключается в том, что ему не понравилось, как я припарковалась“.

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