03.12.2024, 20:20
ФОТО | Наказание за неправильную парковку? Машину жительницы Эльва облили белой жидкостью(5)
ФОТО: | Erakogu
30 ноября Лийна припарковала свой автомобиль у одного из магазинов Эльва и пошла за покупками. По возвращении ее ждал очень неприятный сюрприз.
„Если тебе есть что мне сказать, пожалуйста, оставь свое послание в более понятной форме или подойди и скажи прямо“, - негодует Лийна в социальных сетях. 30 ноября, выйдя из магазина, она обнаружила, что ее машину облили йогуртом. „С первого взгляда показалось, что это краска“, - говорит женщина и добавляет, что под дворниками лежала еще и обертка от уцененного сырочка.
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