ФОТО | Наказание за неправильную парковку? Машину жительницы Эльва облили белой жидкостью

„Если тебе есть что мне сказать, пожалуйста, оставь свое послание в более понятной форме или подойди и скажи прямо“, - негодует Лийна в социальных сетях. 30 ноября, выйдя из магазина, она обнаружила, что ее машину облили йогуртом. „С первого взгляда показалось, что это краска“, - говорит женщина и добавляет, что под дворниками лежала еще и обертка от уцененного сырочка.