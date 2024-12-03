03.12.2024, 18:05
Алар Карис настаивает: в следующем году президентский бал должен пройти в театре "Эстония"(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
24 февраля 2025 года на площади Вабадузе в Таллинне можно будет наблюдать за парадом Сил обороны Эстонии. А вечером президент Алар Карис с супругой Сирье будут принимать гостей в национальном театре оперы и балета "Эстония“.
Алар Карис стал главой Эстонской Республики в октябре 2021 года. 24 февраля 2022 года президентского приема как такового не состоялось из-за продолжавшейся пандемии коронавируса. Был, правда, концерт в театре "Эстония“, откуда велась телетрансляция.
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