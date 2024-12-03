Алар Карис настаивает: в следующем году президентский бал должен пройти в театре "Эстония"

Алар Карис стал главой Эстонской Республики в октябре 2021 года. 24 февраля 2022 года президентского приема как такового не состоялось из-за продолжавшейся пандемии коронавируса. Был, правда, концерт в театре "Эстония“, откуда велась телетрансляция.

В 2023 и 2024 годах концерт и прием прошли в одном и том же месте. „Президент Карис в начале своего срока принял решение, что во время его правления приемы по случаю Дня независимости будут традиционно проходить в Таллинне в театрально-концертном зале „Эстония“, - пояснила пресс-секретарь канцелярии президента Марианн Судаков. „Театр "Эстония“ – это место, где после восстановления независимости прошел первый прием по случаю годовщины“.