Новости Эстонии
03.12.2024, 18:25

Медсестра о заморозке зарплат: наше правительство и профсоюзы - импотенты, не понимающие, что в случае войны Эстонии понадобятся медики

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia

Системе здравоохранения Эстонии грозит кризис, поскольку правительство рассматривает возможность заморозки зарплат медицинских работников на четыре года. Хотя в 2023 и 2024 годах зарплаты выросли, отсутствие планов финансирования усилило недовольство и опасения, что профессионалы уйдут из этой сферы. Уже сейчас не хватает почти 4000 медсестер, нагрузка нечеловеческая, решения запаздывают, а медицинские работники имеют стратегическое значение для функционирования и безопасности общества.

В последние годы повышение зарплат работников здравоохранения в Эстонии происходило в соответствии с коллективными договорами. Например, с 1 апреля 2023 года минимальные ставки почасовой оплаты труда для работников здравоохранения были увеличены примерно на 20%, а в 2024 году еще на 10%.

В настоящее время, в декабре 2024 года, работники здравоохранения и государство ведут переговоры о повышении зарплат на следующие два года. Поскольку прогнозы финансирования здравоохранения не предполагают роста зарплат в следующие четыре года, ассоциация врачей решила обратиться к государственному посреднику, чтобы достичь возможного соглашения по повышению зарплат. Однако многие работники здравоохранения скептически настроены относительно таких перспектив, несмотря на то, что формально решение о замораживании зарплат еще не принято, и переговоры продолжаются.

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