Медсестра о заморозке зарплат: наше правительство и профсоюзы - импотенты, не понимающие, что в случае войны Эстонии понадобятся медики(3)
Системе здравоохранения Эстонии грозит кризис, поскольку правительство рассматривает возможность заморозки зарплат медицинских работников на четыре года. Хотя в 2023 и 2024 годах зарплаты выросли, отсутствие планов финансирования усилило недовольство и опасения, что профессионалы уйдут из этой сферы. Уже сейчас не хватает почти 4000 медсестер, нагрузка нечеловеческая, решения запаздывают, а медицинские работники имеют стратегическое значение для функционирования и безопасности общества.
В последние годы повышение зарплат работников здравоохранения в Эстонии происходило в соответствии с коллективными договорами. Например, с 1 апреля 2023 года минимальные ставки почасовой оплаты труда для работников здравоохранения были увеличены примерно на 20%, а в 2024 году еще на 10%.