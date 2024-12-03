Медсестра о заморозке зарплат: наше правительство и профсоюзы - импотенты, не понимающие, что в случае войны Эстонии понадобятся медики

В последние годы повышение зарплат работников здравоохранения в Эстонии происходило в соответствии с коллективными договорами. Например, с 1 апреля 2023 года минимальные ставки почасовой оплаты труда для работников здравоохранения были увеличены примерно на 20%, а в 2024 году еще на 10%.

В настоящее время, в декабре 2024 года, работники здравоохранения и государство ведут переговоры о повышении зарплат на следующие два года. Поскольку прогнозы финансирования здравоохранения не предполагают роста зарплат в следующие четыре года, ассоциация врачей решила обратиться к государственному посреднику, чтобы достичь возможного соглашения по повышению зарплат. Однако многие работники здравоохранения скептически настроены относительно таких перспектив, несмотря на то, что формально решение о замораживании зарплат еще не принято, и переговоры продолжаются.