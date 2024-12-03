77 000 евро! Подсудимый по коррупционному делу потребовал компенсации за неполученный взнос государства в пенсионную ступень

„Урмас Клаас мне посоветовал сделать это“, - пояснил бывший вице-мэр Тарту, а ныне подсудимый по коррупционному делу, который покинул свой пост после того как был признан подозреваемым. Причем ушел с должности он по рекомендации того же мэра Тарту Урмаса Клааса.