ЧП и криминал
03.12.2024, 19:20

77 000 евро! Подсудимый по коррупционному делу потребовал компенсации за неполученный взнос государства в пенсионную ступень

 
Прийт Хумал (справа) и Парвел Пруунсильд (с компьютером) на заседании суда во вторник
Прийт Хумал (справа) и Парвел Пруунсильд (с компьютером) на заседании суда во вторник
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Помимо зарплаты тартуского вице-мэра Прийт Хумал (Isamaa), присоединившийся ко II пенсионной ступени, остался также без 4-процентного взноса государства в эту накопительную пенсионную ступень.

„Урмас Клаас мне посоветовал сделать это“, - пояснил бывший вице-мэр Тарту, а ныне подсудимый по коррупционному делу, который покинул свой пост после того как был признан подозреваемым. Причем ушел с должности он по рекомендации того же мэра Тарту Урмаса Клааса.

Это произошло весной прошлого года, когда Хумал был признан подозреваемым в том, что он под влиянием бизнесмена Парвела Пруунсильда проводил в городской управе решения в пользу предпринимателя.

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