03.12.2024, 19:20
77 000 евро! Подсудимый по коррупционному делу потребовал компенсации за неполученный взнос государства в пенсионную ступень
ФОТО: | Delfi Meedia
Помимо зарплаты тартуского вице-мэра Прийт Хумал (Isamaa), присоединившийся ко II пенсионной ступени, остался также без 4-процентного взноса государства в эту накопительную пенсионную ступень.
„Урмас Клаас мне посоветовал сделать это“, - пояснил бывший вице-мэр Тарту, а ныне подсудимый по коррупционному делу, который покинул свой пост после того как был признан подозреваемым. Причем ушел с должности он по рекомендации того же мэра Тарту Урмаса Клааса.
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