Для Тартуской школы имени Александра Пушкина выбрали новое название

„Тартуская школа Йогентага – это уникальное и особенное название, которое передает красоту древнеэстонского языка, подчеркивая богатую историю и культуру региона. Слово Йогентага отсылает к историческому названию земель за рекой Эмайыги, что связывает школу с географией города Тарту,“ – пояснила директор школы Алина Бразюлене.

По словам вице-мэра Тарту Леммита Каплинского, новое название также символизирует завершение перехода школы на обучение на эстонском языке, начатого в городе в 2022 году.

По заверению городских властей, Йогентага означает „за рекой“ и отсылает к нынешнему расположению школы на северном берегу реки Эмайыги, на улице Уус, подчеркивая глубокие исторические корни этой местности.

История школы началась в 1899 году, когда на улице Пеплери была открыта женская гимназия имени Пушкина.

Последние десять лет Тартуская школа Александра Пушкина была основной школой с общегородским набором и русским языком обучения.

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