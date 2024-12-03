Для Тартуской школы имени Александра Пушкина выбрали новое название(3)
По итогам открытого конкурса, на который поступило около 300 предложений, Тартуская школа имени Александра Пушкина с 1 января 2025 года будет переименована в Тартускую школу Йогентага, передает RusERR.
„Тартуская школа Йогентага – это уникальное и особенное название, которое передает красоту древнеэстонского языка, подчеркивая богатую историю и культуру региона. Слово Йогентага отсылает к историческому названию земель за рекой Эмайыги, что связывает школу с географией города Тарту,“ – пояснила директор школы Алина Бразюлене.
По словам вице-мэра Тарту Леммита Каплинского, новое название также символизирует завершение перехода школы на обучение на эстонском языке, начатого в городе в 2022 году.
По заверению городских властей, Йогентага означает „за рекой“ и отсылает к нынешнему расположению школы на северном берегу реки Эмайыги, на улице Уус, подчеркивая глубокие исторические корни этой местности.
История школы началась в 1899 году, когда на улице Пеплери была открыта женская гимназия имени Пушкина.
Последние десять лет Тартуская школа Александра Пушкина была основной школой с общегородским набором и русским языком обучения.