Харьюский уездный суд признал двух предпринимателей виновными в даче взятки

В ходе судебного разбирательства одним из основных спорных моментов был вопрос о том, имела ли место коррупция в частном или государственном секторе. По мнению суда, ни Таллиннский порт, ни ранее его дочерняя компания TS Energia, заключая договоры на выполнение работ с фирмами Danite Varahooldus, Danite Elektritööd, Arpe и Energiaring, не выполняли задачи, возлагаемые на них законом, а бывший работник порта, хотя имел многолетний стаж, не имел статуса государственного служащего и не являлся должностным лицом. Таким образом, ответчики несут ответственность за взяточничество в частном секторе. Поскольку фактически преступление, связанное с коррупцией, завершилось в начале 2019 года, оснований для применения срока давности ни в части, ни в целом не было.

Рудольф Трусс, как следует из обвинения, передал бывшему работник порта взятку в размере 87 509,61 евро за то, чтобы его предприятие Danite Varahooldus имело возможность выполнять в порту различные электромонтажные работы. Согласно обвинению, бывший работник порта и Трусс заключили незаконное соглашение не позднее 2010 года, а взятки передавались до 2019 года. Бывший работник порта получал взятки через промежуточное звено, а именно через фирмы, собственником которых являлось его, так сказать, доверенное лицо. Для бывшего работника порта приобретали также различную бытовую технику. Трусс содействовал также передаче взятки в размере более 40 000 евро от фирм Arpe и Energiaring, которые являлись договорными партнерами порта.

Согласно обвинению, Сергей Заварзин за получение подрядов и выполнение необходимых Таллиннскому порту различных электротехнических работ дал бывшему работнику Таллиннского порта и бывшей дочерней компании порта TS Energia взятку на общую сумму 211 434,60 евро. Согласно обвинительному заключению, бывший сотрудник порта и Заварзин заключили незаконное соглашение в период с 2011 по 2013 год, а взятки выплачивались с 2013 по 2019 год.

Суд приговорил Заварзина к наказанию в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно с двухлетним испытательным сроком, Трусс приговорен к двухлетнему лишению свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Каждому предприятию суд назначил условный денежный штраф в размере 50 000 евро.

Бывший начальник отдела энергетики порта благодаря занимаемой должности мог контролировать распределение задач, направлять их, определять подрядчиков, объем и стоимость работ. Как подтвердили дававшие в суде показания свидетели, он осуществлял такой жесткий контроль, что с ним было трудно спорить и общаться, по этой причине его часто просто слушались. Он злоупотреблял своим доминирующим положением, извлекал выгоду, действовал по отношению к работодателю нелояльно, нарушал честную конкуренцию, получая за это вознаграждение через фирмы своего доверенного лица.

Всего было около десяти т. н. посредников, их использовали для того, чтобы передавать вознаграждения бывшему работнику порта. Расходы членов семьи работника порта оплачивались, что классифицируется как взятка. Суд согласился с тем, что бывший работник порта в течение нескольких лет выгодно использовал свое положение. Суд счел доказанным, что Сергей Заварзин передал бывшему работнику порта взятку в размере более 200 000 евро, Рудольф Трусс — более 80 000 евро, последний также способствовал передаче взятки бывшему работнику порта от Energiaring и Arpe на общую сумму более 40 000 евро.

Решение суда еще не вступило в силу

При определении наказания суд принял во внимание, что ни один из обвиняемых не имел действующей судимости, уголовное разбирательство было длительным (досудебное разбирательство велось в 2018-2023 годах). В случае с Рудольфом Труссом суд также учел, что он будет наказан как за исполнение, так и за соучастие. В случае с юридическими лицами суд принял во внимание оборот компаний и, таким образом, потенциальные индивидуальные последствия наказания. Взвесив все обстоятельства, суд счел возможным наказать всех обвиняемых условными сроками.

Заварзин и Трусс должны будут оплатить процессуальные расходы, а их фирмы заплатить штраф в размере 1230 евро каждая. Кроме того, суд обязал обвиняемых оплатить расходы представителя потерпевшей стороны, Tallinna Sadam, в размере 19 324,4 евро за равную долю расходов по уголовному разбирательству, то есть 4831,1 евро каждому. За расходы на представителя, выбранного третьими лицами, каждый из обвиняемых должен заплатить 5290,27 евро.

Кроме того, суд постановил конфисковать у третьих лиц, которые являются наследниками, 6800 евро наличными. Эти деньги были обнаружены в автомобиле бывшего работника порта, их изъяли сразу же после задержания бывшего работника порта и его доверенного лица.

Решение Харьюского уездного суда еще не вступило в силу. После вступления в силу решения суда будет продолжено рассмотрение гражданского иска Tallinna Sadam.

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