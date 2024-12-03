С нового года вырастут госпошлины, связанные с регистрацией транспортных средств

С нового года при регистрации автомобиля или его прицепа (за исключением мопедов или прицепов полной массой до 3500 килограммов) необходимо будет оплатить госпошлину в размере 150 евро (до этого 130 евро). За регистрацию вездехода вместо прежних 67 евро необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 77 евро, а за регистрацию прицепа массой до 3500 килограммов — государственную пошлину в размере 72 евро (до этого 63 евро).

С 1 января не нужно будет платить государственную пошлину за регистрацию легковых автомобилей (категории M1 и M1G) и микроавтобусов (N1 и N1G), за регистрацию которых уплачивается плата за регистрацию в понимании автомобильного налога. В этом случае клиент оплачивает плату за регистрацию и государственную пошлину за номерной знак (обычный номерной знак 65 евро).

В 2023 году Министерство финансов пересмотрело Закон о государственной пошлине. С 1 июля 2024 года вступили в силу изменения, которые коснулись действий, связанных с правом на управление транспортными средствами (например, смена собственника). Обновление части связанных с регистрацией госпошлин было перенесено на 1 января 2025 года, в том числе изменение, вызванное вступлением в силу налога на автотранспортные средства.

Государственные пошлины в сфере транспорта

За процедуры Департамента транспорта Эстонии законом установлены государственные пошлины

Ставки государственных пошлин установлены Законом о государственной пошлине.

Для уплаты государственной пошлины необходимо знать размер государственной пошлины и реквизиты платежа (получатель платежа, номер счета, пояснение к платежу и номер ссылки). Платежный документ (платежное поручение, квитанция об оплате картой) является основанием для внесения бухгалтерской записи. Департамент транспорта Эстонии не выставляет отдельных счетов на уплату государственной пошлины.

Государственная пошлина за электронное обслуживание действует только при подаче ходатайства и уплате государственной пошлины через среду электронного обслуживания.