03.12.2024, 14:26
Полиция ищет 50-летнего Илью, который уклоняется от наказания
ФОТО: PPA
Полиция разыскивает 50-летнего Илью Полищука, который уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление, связанное с наркотиками.
Рост Ильи 184 см, телосложение среднее, говорит по-русски. У мужчины имеются татуировки, особенно выделаются изображение монстра на правой стороне шеи и изображение кошачьей головы на кисти правой руки.
Полиция просит всех, кто видел этого человека или знает его местонахождение, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112 или имейлу jaana.poldvee@politsei.ee.