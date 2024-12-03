Полиция ищет 50-летнего Илью, который уклоняется от наказания

Рост Ильи 184 см, телосложение среднее, говорит по-русски. У мужчины имеются татуировки, особенно выделаются изображение монстра на правой стороне шеи и изображение кошачьей головы на кисти правой руки.

Полиция просит всех, кто видел этого человека или знает его местонахождение, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112 или имейлу jaana.poldvee@politsei.ee.