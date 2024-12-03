Новости Эстонии
03.12.2024, 14:16

ПРОГНОЗ | На Эстонию обрушился снегопад, синоптики вынесли предупреждение первого уровня

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Снежный шторм в Таллинне
Снежный шторм в Таллинне
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Температура воздуха начала резко снижаться. Ветер усиливается, осадки в виде снега становятся интенсивнее, на дорогах скользко.

Во вторник (3.12) область низкого давления переместится от северной оконечности Скандинавии на восток, но его растянувшаяся ложбина через Финский залив дотянется до Балтийского моря. Днем начиная с северо-запада дождь сменится мокрым снегом и снегом.

Синоптики вынесли для всех уездов предупреждение первого уровня

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