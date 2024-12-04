Депутаты возмутились поведением министра Лиги, обсудили внешний вид спикера и случаи нетрезвого поведения коллег

В начале заседания председатель Рийгикогу Лаури Хуссар (Ээсти 200) предоставил слово депутату Анастасии Коваленко-Кылварт (Центристская партия).

„Прежде чем мы сможем перейти к утверждению повестки, есть вопрос, вероятно, касающийся этой же повестки и процедуры проведения заседания“, — предположил Хуссар.

Жалоба на Лиги

Депутат Коваленко-Кылварт, возглавляющая специальную комиссию по борьбе с коррупцией, пожаловалась на министра финансов Юргена Лиги (Партия реформ), который несколько раз подряд отказывался приходить на заседания этой комиссии.

„Причем проблема не в том, что у министра нет времени, а в его принципиальной позиции, которую он выразил нашей комиссии: он не придет на заседание комиссии, в названии которой есть слово „коррупция““, — рассказала депутат, усомнившись в необходимости менять название комиссии из-за Лиги.

Депутат также указала на то, что таким отношением Лиги нарушает *Статью 22, Пункт 1 Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Коваленко-Кылварт поинтересовалась, какие действия следует предпринять в данной ситуации.

Хуссар заверил, что готов поднять эту тему в правлении Рийгикогу в отношении Лиги. „Сейчас, в данный момент, я не смогу сразу дать вам ответ, но мы обсудим это с коллегами из правления“, — заверил Хуссар.

Председатель EKRE и депутат Мартин Хельме продолжил тему. „Я очень хорошо помню, как Юрген Лиги истерил, когда был председателем этой же комиссии по коррупции, а министр финансов Мартин Хельме несколько раз не пришел, поскольку они не согласовали пункт повестки“, - привел пример Мартин Хельме из личного опыта, назвав себя в третьем лице.

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