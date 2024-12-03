Экономика
03.12.2024, 11:35

Получивший миллионы от государства оружейный бизнесмен перевел активы в новую фирму

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Антс Пыльдсам (справа) в суде.
Антс Пыльдсам (справа) в суде.
ФОТО: Andras Kralla | Äripäev/Scanpix

Владелец продающей вооружение компании Bristol Trust, которая получила миллионы евро от государства и оказалась в центре уголовного расследования, вывел из нее активы и договоры.

Активы и договоры Bristol Trust, которая за несколько лет продала государству множество оружия, прицелов, гранат, бронежилетов и другого военного оборудования, оказались в новой компании Антса Пыльдсама — Strobil OÜ, созданной несколько недель назад, пишет dv.ee. На старой фирме остались два уголовных дела, которые теперь объединены в одно. Кроме того, Bristol Trust получила новое название — Surrestik OÜ.

Центр государственных оборонных исследований (RKIK) и Департамент полиции и погранохраны (PPA), сотрудничавшие с Bristol, не видят проблем в этих перемещениях.

Читайте подробнее на dv.ee.

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