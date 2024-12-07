Руководитель крупнейшей розничной сети: с июля следующего года дороже, чем в Эстонии, продукты будут только в Дании

„В последние годы потребители все чаще и все активнее ищут акционные товары или товары со скидками. По сравнению с тем, что было пару лет назад, доля скидочных товаров в потребительской корзине клиентов Coop выросла в два-три раза и достигла значительной доли. С другой стороны, у нас никогда не было такого большого роста числа покупателей, как в 2024 году“, - сказал Delfi Ärileht Райнер Рохтла (43), руководитель крупнейшего в Эстонии центрального кооператива Coop Eesti, рыночная доля которого составляет 24%.