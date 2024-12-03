Отдых депутата Рийгикогу на Бали может сыграть в пользу Керт Кинго в ее уголовном деле

Защитники члена Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) и присяжного адвоката Мартина Траата оспорили сентябрьские обвинительные приговоры в окружном суде. Кинго была признана уездным судом виновной в мошенничестве. Согласно обвинению, она представила в канцелярию Рийгикогу поддельные счета с целью получения компенсации депутатских расходов. На них были указаны консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые, согласно обвинению, адвокатским бюро Кинго оказаны не были.