ЧП и криминал
03.12.2024, 11:14

Отдых депутата Рийгикогу на Бали может сыграть в пользу Керт Кинго в ее уголовном деле

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Керт Кинго не считает себя виновной. Она добивается оправдания в окружной суде.
Керт Кинго не считает себя виновной. Она добивается оправдания в окружной суде.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В деле Керт Кинго и Мартина Траата суд разрешил сослаться на статью, опубликованную в Delfi на прошлой неделе, в которой говорилось об отдыхе депутата Эстер Карузе на Бали. В статье, среди прочего, канцелярия Рийгикогу пояснила, что член парламента сам определяет свои задачи.

Защитники члена Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) и присяжного адвоката Мартина Траата оспорили сентябрьские обвинительные приговоры в окружном суде. Кинго была признана уездным судом виновной в мошенничестве. Согласно обвинению, она представила в канцелярию Рийгикогу поддельные счета с целью получения компенсации депутатских расходов. На них были указаны консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые, согласно обвинению, адвокатским бюро Кинго оказаны не были.

Согласно обвинению, Кинго таким образом возместила судебные издержки людей, не имеющих отношения к ее деятельности. Эти лица в свою очередь вели судебную тяжбу с Вийве Аасма, и, согласно обвинению, эти судебные споры не были связаны с деятельностью Кинго в качестве парламентария.

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