Отдых депутата Рийгикогу на Бали может сыграть в пользу Керт Кинго в ее уголовном деле(7)
В деле Керт Кинго и Мартина Траата суд разрешил сослаться на статью, опубликованную в Delfi на прошлой неделе, в которой говорилось об отдыхе депутата Эстер Карузе на Бали. В статье, среди прочего, канцелярия Рийгикогу пояснила, что член парламента сам определяет свои задачи.
Защитники члена Рийгикогу Керт Кинго (EKRE) и присяжного адвоката Мартина Траата оспорили сентябрьские обвинительные приговоры в окружном суде. Кинго была признана уездным судом виновной в мошенничестве. Согласно обвинению, она представила в канцелярию Рийгикогу поддельные счета с целью получения компенсации депутатских расходов. На них были указаны консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые, согласно обвинению, адвокатским бюро Кинго оказаны не были.