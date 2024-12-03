Щедрый вторник против Черной пятницы: НКО приглашают сделать пожертование, а также просят правительство поменять закон

Впервые все участники присоединились и следуют Доброй традиции сбора пожертвований Союза общестенных объединений Эстонии, которая является этическим кодексом в вопросе сбора пожертвований. С инициативами можно ознакомиться на сайте annetamistalgud.ee.

Накануне толок Союз общественных объединений Эстонии также направил правительству предложение ввести отдельный порог для индивидуальных жертвователей, не зависящий от других вычетов, и отменить, увеличить и/или заменить налоговые пороги для пожертвований, сделанных коммерческими компаниями. Нынешние законы ограничивают возможности сбора пожертвований для НКО и затрудняют использование важного источника дохода в эти трудные времена.

„Жители Эстонии становятся все более щедрыми жертвователями. В 2023 году было пожертвовано 77,8 миллиона евро. В то время, когда мы все чаще говорим о жесткой экономии, поддержка благодетелей становится все более важной, и сами организации прилагают ежедневные усилия, чтобы сохранить и повысить их доверие. Наш призыв к правительству - поддержать желание жителей Эстонии жертвовать деньги на благотворительность и сделать сделать эту возможность более доступной, чем сейчас“, - сказала Хелене Липпмаа-Алликсоо, главный организатор толок по сбору пожертвований.

3 декабря Swedbank также внесет свой вклад через благотворительную среду „Я люблю помогать“. Чем больше людей пожертвует деньги в этой среде, тем больше будет вклад банка, который удвоит любую собранную сумму не превышающую 40 000 евро.

В прошлом году 160 толок собрали 134 405 евро, из которых 48 508 евро были пожертвованы через среду „Я люблю помогать“, а вклад Swedbank составил 40 000 евро.

Толоки по сбору пожертвований являются частью международного благотворительного движения „Щедрый вторник“, которое зародилось в 2012 году в США в ответ на ажиотаж, вызванный „черной пятницей“. В этом году „Щедрый вторник“ отмечается уже более чем в 100 странах мира.

Valio и Öun Drinks также участвуют в мероприятии, оказывая поддержку.

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