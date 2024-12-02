Тарту не будет подписывать соглашение в области образования

Например, ограничение контактных часов для учителей в Тарту приведет к дополнительным расходам в размере почти 2,5 миллионов евро, при этом государство не предусмотрело дополнительных средств в бюджете-

Вице-мэр Тарту Леммит Каплинский считает, что переговоры следует продолжить.

„Я думаю, что один важный аспект остался за рамками этого соглашения – это пересмотр существующей модели финансирования образования. Город Тарту, как один из крупнейших организаторов школьного образования в Эстонии, считает, что действующая модель финансирования не позволяет обеспечить все те цели, которые мы хотели бы взять на себя. И, с определённой точки зрения, было бы безответственно говорить, что мы готовы двигаться к этим целям, ясно понимая, что текущее финансирование их просто не покрывает“, – пояснил вице-мэр Тарту Леммит Каплинский.

По той же причине отказался подписывать соглашение третий по величине город Эстонии - Нарва: в результате подписания соглашения могут возникнуть финансовые обязательства города в размере порядка 2 миллионов евро. Нарва сегодня не может себе этого позволить, говорят местные власти.

Соглашение об образовании предложило подписать Министерством образования и науки. Подписание намечено на 9 декабря.Соглашение в сфере образования призвано улучшить условия труда учителей и ввести для них карьерную модель с дифференцированной оплатой труда в зависимости от квалификации, а также зафиксировать принципы финансирования общего образования.

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