Премьер-министр Эстонии вынужден отложить свой визит в Германию
Кристен Михал должен был на этой неделе посетить ФРГ, но неожиданный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев отменил поездку премьер-министра Эстонии.
Это первый визит канцлера ФРГ в Украину за два с половиной года, Последний раз Шольц посещал Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Нынешний визит Шольца в Украину не анонсировался.
Приехав в Киев, канцлер заявил, что Украина более тысячи дней „героически защищается от беспощадной российской агрессии“. Он отметил, что Германия „остается самым решительным сторонником Украины в Европе“.
Во время визита Шольц намерен объявить о дополнительной военной помощи на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть поставленв в декабре
Глава правительства Эстонии во время визита на этой неделе должен был встретиться помимо Олафа Шольца также с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Но теперь визит Михала откладывается.
По словам советника премьер-министра ЭР Элизабет Вальдманн, визит Михала в Германию состоится либо в этом году, либо в начале следующего года.