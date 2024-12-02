Премьер-министр Эстонии вынужден отложить свой визит в Германию

Это первый визит канцлера ФРГ в Украину за два с половиной года, Последний раз Шольц посещал Киев в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Нынешний визит Шольца в Украину не анонсировался.

Приехав в Киев, канцлер заявил, что Украина более тысячи дней „героически защищается от беспощадной российской агрессии“. Он отметил, что Германия „остается самым решительным сторонником Украины в Европе“.

Во время визита Шольц намерен объявить о дополнительной военной помощи на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть поставленв в декабре

Глава правительства Эстонии во время визита на этой неделе должен был встретиться помимо Олафа Шольца также с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Но теперь визит Михала откладывается.

По словам советника премьер-министра ЭР Элизабет Вальдманн, визит Михала в Германию состоится либо в этом году, либо в начале следующего года.

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