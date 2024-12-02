ФОТО | Под колесами автомобиля погибла 12-летняя девочка

Сегодня в 16 часов Центр тревоги получил сообщение о дорожной аварии в волости Ярва в деревне Кукевере на 50-м километре дороги Ягала-Кяравете, где человека сбил автомобиль.

По предварительным данным, 12-летняя девочка вышла из остановившегося на обочине маршрутного автобуса, обошла автобус сзади и вышла на проезжую часть. В это время по встречной по отношению к автобусу полосе двигался автомобиль Honda, которым управляла 55-летняя женщина. Вышедшая из-за автобуса девочка была сбита легковой машиной

К сожалению, в результате удара девочка получила настолько тяжелую травму, что, несмотря на усилия полицейских и медиков, она скончалась на месте происшествия.

Водитель Honda была трезва и имеет водительские права. На месте ДТП дорога была неосвещенной, максимально разрешенная скорость движения — 90 км/ч.

Все обстоятельства трагического ДТП будут выяснены в ходе расследования возбужденного уголовного дела.