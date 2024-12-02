02.12.2024, 16:11
Дополнительного повышения акциза на алкоголь в следующем году не будет
ФОТО: | Delfi Meedia
Прогнозируемый рост приграничной торговли и закупка алкоголя впрок могли бы привести к значительному дефициту в государственном бюджете следующего года.
Согласно обновленному плану правительства, с 2024 по 2027 годы к ранее запланированному повышению акциза на алкоголь и табак должен был быть добавлен дополнительный 5%-й рост акциза в следующие два года. Однако в понедельник финансовая комиссия Рийгикогу решила, что в следующем году повышение акциза на алкоголь не состоится.
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