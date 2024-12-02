Дополнительного повышения акциза на алкоголь в следующем году не будет

Согласно обновленному плану правительства, с 2024 по 2027 годы к ранее запланированному повышению акциза на алкоголь и табак должен был быть добавлен дополнительный 5%-й рост акциза в следующие два года. Однако в понедельник финансовая комиссия Рийгикогу решила, что в следующем году повышение акциза на алкоголь не состоится.

Первоначальное предложение рассмотреть возможность отмены повышения акциза на алкоголь в следующем году поступило на заседании фракции Партии реформ от бывшего министра финансов и ныне члена финансовой комиссии Марта Вырклаэва еще 18 ноября. Его поддержал Айвар Сыерд, еще один бывший министр финансов. Однако обсуждение во фракции Партии реформ не было окончательным решением, и поэтому потребовалась дополнительная поддержка финансовой комиссии, которая была получена сегодня.