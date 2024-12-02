Финансовая комиссия внесла уточнения в законопроект о налоге на безопасность. Что изменилось?(2)
Финансовая комиссия Рийгикогу внесла в проект закона о налоге на безопасность поправки, связанные со сделками, которые коммерческие объединения совершают с целью получения налогового преимущества.
Член финансовой комиссии Марис Лаури сообщила, что, согласно поправкам, при начислении налога на безопасность не будут учитываться сделки, цепочки сделок или бухгалтерские записи, основная цель которых – получить налоговое преимущество. Она пояснила, что это – общее положение, призванное препятствовать злоупотреблениям. „Это необходимо для того, чтобы Налогово-таможенный департамент имел основание для начисления налога на безопасность и в случае, если были выявлены сделка, цепочка сделок или бухгалтерская запись, основная цель которых – получить налоговое преимущество“, – отметила Лаури.
„В основе налога на безопасность и авансовых платежей лежит неконсолидированная прибыль. По этой причине в законопроект будет включена возможность совершать авансовые платежи на основании прибыли за предыдущий квартал“, – пояснила Лаури.
В целях обеспечения ясности законопроект будет дополнен уточняющим предложением, согласно которому налогом облагается неконсолидированная указанная в отчете о прибыли прибыль материнского предприятия. Законопроект также уточнит положения, призванные предотвратить двойное налогообложение при учете прибыли или убытков дочерних и смежных предприятий, и дополнит перечень государственных коммерческих объединений, которые при расчете авансовых выплат налога на безопасность могут исходить из квартальной отчетности по прибыли. Изменения включают в себя уточнения порядка подачи деклараций.
Член финансовой комиссии Айвар Кокк критично высказался в отношении налога на безопасность. „Может сложиться ложное впечатление, будто все собранные за счет этого налога средства пойдут исключительно на укрепление государственной обороны. Жаль, что предложение четко сформулировать это в законе не нашло поддержки“, – сказал Кокк. По его словам, закон со следующего года окажет и негативное влияние на экономику Эстонии, когда ВВП понизится на 1–2 % и возникнет дополнительное давление для роста цен.
Проект закона о налоге на безопасность призван до конца 2028 года ввести налог на безопасность, чтобы собрать дополнительный доход с налогов для укрепления оборонной способности Эстонии и совершения инвестиций в сфере безопасности.
Согласно законопроекту, налог на безопасность состоит из трех частей: 2 % с оборота с 1 июля 2025 года, 2 % с дохода физического лица с 1 января 2026 года и 2 % с прибыли предприятий с 1 января 2026 года.
Прогнозируемое влияние на бюджет в 2025 году составит 113 миллионов, в 2026 году – 751 миллион, в 2027 году – 784 миллиона и в 2028 году – 822 миллиона евро. Согласно пояснительной записке, более точные целевое назначение и распределение расходов будут расписаны в законе о государственном бюджете на 2025 год и в стратегии государственного бюджета на 2025–2028 гг.
Второе чтение инициированного правительством проекта закона о налоге на безопасность (512 SE) пройдет на пленарном заседании 4 декабря.