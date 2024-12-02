Финансовая комиссия внесла уточнения в законопроект о налоге на безопасность. Что изменилось?

Член финансовой комиссии Марис Лаури сообщила, что, согласно поправкам, при начислении налога на безопасность не будут учитываться сделки, цепочки сделок или бухгалтерские записи, основная цель которых – получить налоговое преимущество. Она пояснила, что это – общее положение, призванное препятствовать злоупотреблениям. „Это необходимо для того, чтобы Налогово-таможенный департамент имел основание для начисления налога на безопасность и в случае, если были выявлены сделка, цепочка сделок или бухгалтерская запись, основная цель которых – получить налоговое преимущество“, – отметила Лаури.

„В основе налога на безопасность и авансовых платежей лежит неконсолидированная прибыль. По этой причине в законопроект будет включена возможность совершать авансовые платежи на основании прибыли за предыдущий квартал“, – пояснила Лаури.

В целях обеспечения ясности законопроект будет дополнен уточняющим предложением, согласно которому налогом облагается неконсолидированная указанная в отчете о прибыли прибыль материнского предприятия. Законопроект также уточнит положения, призванные предотвратить двойное налогообложение при учете прибыли или убытков дочерних и смежных предприятий, и дополнит перечень государственных коммерческих объединений, которые при расчете авансовых выплат налога на безопасность могут исходить из квартальной отчетности по прибыли. Изменения включают в себя уточнения порядка подачи деклараций.

Член финансовой комиссии Айвар Кокк критично высказался в отношении налога на безопасность. „Может сложиться ложное впечатление, будто все собранные за счет этого налога средства пойдут исключительно на укрепление государственной обороны. Жаль, что предложение четко сформулировать это в законе не нашло поддержки“, – сказал Кокк. По его словам, закон со следующего года окажет и негативное влияние на экономику Эстонии, когда ВВП понизится на 1–2 % и возникнет дополнительное давление для роста цен.