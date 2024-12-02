02.12.2024, 14:35
Ссора Департамента конкуренции с производителем тепла: письмо, отправленное фирмой, восприняли как ультиматум
ФОТО: N.R. Energy
Производитель тепла N.R.Energy хочет повысить максимальную цену, чтобы обеспечить выживание предприятия. Однако чиновники восприняли отправленное письмо как ультиматум, пишет Delfi Ärileht.
Обеспечивающее централизованным теплоснабжением 15 районов N.R. Energy в конце лета подало в Департамент конкуренции запрос о повышении цены на отопление помещений на 4,1% по сравнению с нынешним уровнем. Основной причиной они назвали рост цен на ресурсы и инвестиции.
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