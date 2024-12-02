Экономика
02.12.2024, 14:35

Ссора Департамента конкуренции с производителем тепла: письмо, отправленное фирмой, восприняли как ультиматум

 
Компания предлагает централизованное теплоснабжение для 15 различных районов
Компания предлагает централизованное теплоснабжение для 15 различных районов
ФОТО: N.R. Energy

Производитель тепла N.R.Energy хочет повысить максимальную цену, чтобы обеспечить выживание предприятия. Однако чиновники восприняли отправленное письмо как ультиматум, пишет Delfi Ärileht.

Обеспечивающее централизованным теплоснабжением 15 районов N.R. Energy в конце лета подало в Департамент конкуренции запрос о повышении цены на отопление помещений на 4,1% по сравнению с нынешним уровнем. Основной причиной они назвали рост цен на ресурсы и инвестиции.

Предприятие хотело выйти на новые предельные цены до начала отопительного сезона. Поэтому они также направили письмо в Департамент конкуренции с просьбой рассмотреть заявку в кратчайшие сроки.

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