Золотой бум в Эстонии сопровождается ростом количества подделок

По словам Саарвельта, цена покупки ювелирного золота в Эстонии за год выросла на 40%. „В октябре в представительства Luutar поступило почти пять килограммов ювелирного золота, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. Хотя доля поддельного золота на эстонском рынке значительно снизилась за последнее десятилетие, в силу увеличения объёмов его всё ещё можно встретить довольно часто“, – сказал Саарвельт.

„Обычный человек не может, глядя на предмет, определить, сделан он из золота или позолочен, так же трудно определить, натуральный ли это жемчуг и драгоценные камни. Поэтому, как правило, не стоит покупать драгоценные металлы на Facebook или иным образом из рук в руки. Как правило, продавцы не хотят обманывать, но они часто и сами не знают, что продают“, — сказал Саарвельт.

„Недавно у нас произошёл и такой случай, когда человек купил в ювелирном магазине в торговом центре дорогую цепочку, но позже при проверке у нас выяснилось, что это не настоящее золото. К сожалению, даже проба золота, запрессованная в украшения, не даёт стопроцентной уверенности, ведь они тоже изготавливаются на заказ. В других случаях материал совершенно честно соответствует заявленному, но мастер не ставит пробу на украшения ручной работы, поскольку не имеет на это соответствующей лицензии“, – продолжил Саарвельт.

„Даже через наш собственный фильтр в начале иногда проходили хорошо сделанные подделки — например, когда замок цепочки сделан из золота, а некоторые звенья сделаны из другого материала. В прошлом году в Эстонии было много фальшивого инвестиционного золота в слитках (внешний слой золото, а внутри совсем другой материал), но тех, кто этим занимался, всё же поймали. Поэтому все без исключения принимаемые изделия из золота мы проверяем специальным кислотным тестером, который не повреждает материал, но показывает его состав“, — добавил Саарвельт.