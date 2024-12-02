ПРОИСШЕСТВИЯ | В Ида-Вирумаа хозяин вынес 20 кроликов из горящего сарая, остальные питомцы погибли. Работница музея пролила на себя опасное химическое вещество

Хозяину удалось вынести из горящего сарая 20 кроликов.

На момент прибытия спасателей, сарай горел открытым огнем, а крыша здания провалилась, в результате чего в ловушке оказались около 150 птиц и 25 животных. В опасности оказался и жилой дом, расположенный почти в 10 метрах, который спасатели тут же принялись охлаждать. Пожар был ликвидирован к 09:02. В результате пожара сарай был уничтожен, жилой дом удалось защитить. Работы по тушению проводили профессиональные спасатели из Кивиыли, Раквере, Кохтла-Ярве и спасатели-добровольцы из Пуртсе и Мяэтагузе.

1 декабря в 15:50 в Центр тревоги поступил звонок о том, что в подъезде на улице Мадизе в Нарве чувствуется запах дыма, и в квартире слышен сигнал датчика. Спасатели выяснили, откуда идет дым. Они вошли в квартиру и обнаружили на плите сгоревшую еду. В квартире не было дымового датчика, но сработал датчик угарного газа. Спасатели заметили, что вентиляция в квартире с газовым котлом не в порядке, поэтому использование котла было запрещено. В квартире перекрыли газовый кран и провели разъяснения по пожарной и газовой безопасности.

30 ноября в 23:28 в Центр тревоги поступило сообщение из Центра социального ухода в Кохтла-Ярве. Из задымленной комнаты на третьем этаже вывели мужчину. Выяснилось, что он пытался приготовить еду в микроволновке и уснул.

30 ноября в 16:52 потребовалась помощь спасателей в музее деревни Моэ волости Тапа. Работница пролила бутылку с едким веществом, которая вызвала ожог кожи. Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья женщины. Спасатели выяснили, что это вещество, поражающее глаза и дыхательные пути. На место был отправлен химическая группа из Кохтла-Ярве и проведена консультация со специальной химической службой. Спасатели в защитных костюмах засыпали неизвестное вещество известью для его нейтрализации, затем накрыли абсорбирующим материалом и собрали. Оставшийся на месте сотрудник музея был проинструктирован о дальнейших действиях.