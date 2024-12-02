Новости Эстонии
02.12.2024, 08:59

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | На этой неделе вернется снег

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

На этой неделе температура воздуха понизится, ожидается снег.

В понедельник активная область низкого давления переместится над Лапландией к Баренцеву морю, а его впадина расширится от Скандинавии до Балтийского моря. Погода пасмурная с прояснениями. Днем и вечером временами дождь. Ветер юго-западный и южный, со скоростью 5-10, порывами до 14, на побережье 7-14, порывами до 19 м/с, к вечеру немного ослабнет. Температура воздуха 1..5, на островах до 7°С.

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