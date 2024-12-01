Ушел из жизни эстонский зоолог, фотограф-натуралист и писатель Фред Юсси

Юсси родился в 1935 году на острове Аруба в Карибском море. В Эстонию он вместе с семьей переехал, когда ему было три года.

Фред Юсси – автор книг, статей, фотоальбомов, рассказов о природе. Он участвовал в радио- и телепередачах, давал интервью и читал лекции. В 1980 году он снялся в фильме Рейна Марана „Лето в Лаанетагузе“ (Laanetaguse suvi), где исполнил роль лесничего Видрика, отца главных героев.

В 1998 году Юсси был награжден орденом Белой звезды IV степени, в 2006 году — орденом Государственного герба III степени. В 2017 году он получил премию „Национальная мысль“, а в 2019 году – премию за дело всей жизни в области культуры.

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