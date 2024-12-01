ГАЛЕРЕЯ | На Ратушной площади Таллинна зажгли первую свечу Адвента

На концерте по случаю Первого Адвента выступили: концертный хор EELK Таллиннской церкви Каарли, Камерный хор Canorus, cмешанный хор Яановской церкви, камерный хор Aktiva, камерный хор церкви Святого Духа, смешанный хор Домского собора Laudate Dominum, камерный хор церкви Пеэтели, миссионерский хор и Таллиннский камерный хор;

Рождественский рынок на Ратушной площади столицы открыт каждый день с 10:00 до 20:00 (горячие напитки до 22:00, в пятницу и субботу до 23:00).

В воскресенье в 18:30 на площади Вильде (угол улиц Харью и Нигулисте) состоится световое шоу „Kingitus“ („Подарок“)

Сегодня в 18:00 и 19:00 в Епископском саду (улица Тоом-Кооли 21) пройдет световое шоу „Unenäopüüdja“ („Ловец снов“).

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