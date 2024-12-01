01.12.2024, 17:01
ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ водитель BMW разбил не менее трех припаркованных машин(12)
В субботу полиция получила сообщение о том что ДТП в столичном районе Ласнамяэ, в котором пострадали несколько автомобилей.
Вчера в 18.30 в полицию сообщили, что в Ласнамяэ на улице Киллустику автомобиль BMW врезался в припаркованные машины.
Выяснилось, что за рулем BMW находился трезвый 31-летний мужчина. По его собственным словам, он уснул и поэтому потерял управление своим транспортным средством.
В происшествии никто из людей не пострадал. Речь идет о страховом случае.
Видеозапись последствий инцидента можно посмотреть здесь.