ФОТО И ВИДЕО | В Ласнамяэ водитель BMW разбил не менее трех припаркованных машин

Вчера в 18.30 в полицию сообщили, что в Ласнамяэ на улице Киллустику автомобиль BMW врезался в припаркованные машины.

Выяснилось, что за рулем BMW находился трезвый 31-летний мужчина. По его собственным словам, он уснул и поэтому потерял управление своим транспортным средством.

В происшествии никто из людей не пострадал. Речь идет о страховом случае.

Видеозапись последствий инцидента можно посмотреть здесь.