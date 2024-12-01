Маргус Цахкна о событиях в Грузии: Требуется решительный ответ на насилие. Обсуждаются все варианты

„В последние несколько дней из Грузии поступают очень тревожные сообщения. С каждым днем мы все больше и больше видим, как правящая партия Грузии готова использовать все более жестокое насилие, чтобы направить свой народ в противоположную сторону от того, что поддерживает грузинское большинство и за что грузинский народ выступал на протяжении десятилетий.

Правящая партия „Грузинская мечта“ давно и систематически лжет своему народу и своим избирателям. Народ имеет право выразить свою волю, организуя протесты. Непропорциональное насилие, применяемое грузинскими властями против демонстрантов, абсолютно неприемлемо и требует решительного ответа как от нас, так и от наших партнеров по Европейскому союзу. За такими действиями должны последовать последствия.

По этому вопросы мы поддерживаем контакты с нашими соседями, коллегами и союзниками по этому вопросу, обсуждаются и все варианты“, - сказал глава МИД ЭР.

Протесты сторонников евроинтеграции в Грузии

В грузинских городах, в первую очередь в столице Тбилиси, третий день продолжаются массовые акции протеста. Они начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Накануне ночью протестующие подожгли одно из помещений парламента, но огонь удалось оперативно потушить. По данным МВД, за время протестов были задержаны более 200 человек. По оценкам СМИ, вечером 30 ноября в демонстрации на проспекте Руставели в Тбилиси приняли участие десятки тысяч человек.

Президент Грузии не намерена покидать свой пост

Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне на брифинге сообщила, что ее полномочия закончатся только после проведения новых выборов, которые будут соответствовать демократическим стандартам и на которых будут присутствовать международные наблюдатели. До тех пор она, по её словам, останется в должности и продолжит борьбу.