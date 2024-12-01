Обошел Pepsi! Напиток A. Le Coq завоевал первый приз на европейской выставке в Нюрнберге(1)
На состоявшейся в середине этой недели в Германии специализированной выставке эстонское предприятие A. Le Coq удостоилось признания в категории „Инновации в упаковке“.
27 ноября в Германии были объявлены победители европейской специализированной выставки технологий производства и упаковки. Среди победителей эстонский производитель напитков A. Le Coq, чей продукт победил в категории „Инновации в упаковке“, обойдя, в частности, всемирно известную компанию PepsiCo.
Победителем был объявлен выведенный в этом году на рынок бренд энергетических напитков Dynami:t с новой линейкой из четырех различных дизайнов и вкусов. „Приз за инновации - это высокая оценка, вся наша команда и партнеры, с которыми мы разработали всю концепцию, удостоились большого признания. В новой линейке уникально все: от концепции и вкусов со спецэффектами до инновационной технологии печати. Неоновые цвета, светящиеся в темноте, идеально передают суть энергетического напитка и бренда Dynami:t“, - сказала Delfi Катрин Верник, директор по маркетингу A. Le Coq.
На прошедшей в Германии выставке технологий производства и упаковки готовых напитков BrauBeviale объявили победителей.
Издательство FoodBev Media, рассказывающее об инновационных продуктах в сфере пищевой промышленности и мировых трендах индустрии, уже более 20 лет вручает награды участникам выставки. Эти награды считаются самыми влиятельными в международной индустрии продуктов питания и напитков.