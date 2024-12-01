Обошел Pepsi! Напиток A. Le Coq завоевал первый приз на европейской выставке в Нюрнберге

Победителем был объявлен выведенный в этом году на рынок бренд энергетических напитков Dynami:t с новой линейкой из четырех различных дизайнов и вкусов. „Приз за инновации - это высокая оценка, вся наша команда и партнеры, с которыми мы разработали всю концепцию, удостоились большого признания. В новой линейке уникально все: от концепции и вкусов со спецэффектами до инновационной технологии печати. Неоновые цвета, светящиеся в темноте, идеально передают суть энергетического напитка и бренда Dynami:t“, - сказала Delfi Катрин Верник, директор по маркетингу A. Le Coq.